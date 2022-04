Cinco mujeres denuncian abuso sexual en la banda bogotana Electric Mistakes

La banda de música alternativa Electric Mistakes ha tocado en festivales públicos. (Imagen de referencia). / Getty Images Foto: Onradio

“Hola, yo soy Gordo, Natalia Gordillo, y hoy quisiera hacer una denuncia para que lo que yo pasé no lo tenga que sufrir ninguna mujer en el futuro”. Esas son las primeras palabras de un video que dura quince minutos en el que la joven música describe abusos y acoso por parte de los líderes de la banda bogotana Electric Mistakes. Lo publicó en una página de Instagram que lleva por nombre la que ha sido su premisa: No somos mistakes. No son errores, porque no pasó solo una vez. Junto a Gordillo, otras cuatro mujeres que pasaron por la agrupación musical denuncian que Jonathan Hernández, fundador y vocalista de la banda, las habría violentado sexualmente luego de drogarlas.

“Una vez salí de la banda me di cuenta de que casi el 80 % de mi experiencia en Electric Mistakes era una gran nube negra que no entendía”, le dijo Gordillo a El Espectador. Estuvo tres meses en la agrupación tocando el bajo, durante el primer semestre de 2021, y tras salir, tuvo contacto con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Armaron una línea de tiempo de lo que recordaban, consiguieron una abogada y lo denunciaron en la Fiscalía. “Todo lo que este hombre me había dicho se lo había dicho a muchísimas personas”, recordó, “pero que él, en su machismo, pensara que seríamos incapaces de hablar con las otras, terminó siendo su harakiri”.