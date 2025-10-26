Logo El Espectador
Cinco personas fueron capturadas durante jornada de votación este fin de semana

De acuerdo con el nuevo director de la Policía, el general William Rincón, tres de estas capturas se dieron “por el delito de corrupción al sufragante".

Redacción Judicial
26 de octubre de 2025 - 10:25 p. m.
Después de esta votación seguirá la consulta en marzo 8, donde el candidato seleccionado por este mecanismo pasará a una contienda con el frente amplio.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
En medio de la jornada electoral que se llevó a cabo este domingo, cuando el Pacto Histórico definía a su candidato a la Presidencia de la República entre Iván Cepeda y Carolina Corcho, hubo algunos hechos de violencia que empañaron la actividad en todo el país. De acuerdo con la información de la Policía, hubo algunas capturas y medidas correctivas en medio de la jornada.

Según expuso el nuevo director de la Policía, el general William Rincón, en todo el país se llevaron a cabo cinco capturas. Según el uniformado, tres se llevaron a cabo en Nariño “por el delito de corrupción al sufragante y dos más que se llevaron a cabo por hechos anteriores que son por orden judicial".

Dijo el general Rincón que estas personas ya fueron judicializadas “y entregadas a las diferentes autoridades sin ningún problema”. Asimismo, expuso el director de la institución que “se aplicaron de igual manera durante la jornada 405 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia”.

Asimismo, el uniformado señaló que “podemos dar en ese momento un parte de tranquilidad a todos los colombianos. No hemos tenido ningún inconveniente o hechos de afectación que llegaran a generar algún daño a este proceso electoral”.

A pesar del cierre de las mesas, el general Rincón sostuvo que “este trabajo aún continúa, estamos aún en las mesas porque tenemos que garantizar el traslado del material electoral y garantizar el normal desarrollo del conteo de la votación en los diferentes sectores del país”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

