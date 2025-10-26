Cinco personas fueron capturadas durante jornada de votación este fin de semana

Después de esta votación seguirá la consulta en marzo 8, donde el candidato seleccionado por este mecanismo pasará a una contienda con el frente amplio. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En medio de la jornada electoral que se llevó a cabo este domingo, cuando el Pacto Histórico definía a su candidato a la Presidencia de la República entre Iván Cepeda y Carolina Corcho, hubo algunos hechos de violencia que empañaron la actividad en todo el país. De acuerdo con la información de la Policía, hubo algunas capturas y medidas correctivas en medio de la jornada.

Según expuso el nuevo director de la Policía, el general William Rincón, en todo el país se llevaron a cabo cinco capturas. Según el uniformado, tres se llevaron a cabo en Nariño “por el delito de corrupción al sufragante y dos más que se llevaron a cabo por hechos anteriores que son por orden judicial".

Dijo el general Rincón que estas personas ya fueron judicializadas “y entregadas a las diferentes autoridades sin ningún problema”. Asimismo, expuso el director de la institución que “se aplicaron de igual manera durante la jornada 405 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia”.

Asimismo, el uniformado señaló que “podemos dar en ese momento un parte de tranquilidad a todos los colombianos. No hemos tenido ningún inconveniente o hechos de afectación que llegaran a generar algún daño a este proceso electoral”.

A pesar del cierre de las mesas, el general Rincón sostuvo que “este trabajo aún continúa, estamos aún en las mesas porque tenemos que garantizar el traslado del material electoral y garantizar el normal desarrollo del conteo de la votación en los diferentes sectores del país”.

