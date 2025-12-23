“Cínicos y mentirosos”: mindefensa sobre anuncios del cese al fuego de grupos armados

Pedro Sánchez Suárez está al frente del ministerio de Defensa desde el 11 de marzo de 2025, en reemplazo del exministro Iván Velásquez Gómez. Foto: Óscar Pérez

Desde Nariño, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, habló de los distintos hechos de violencia que se han presentado en la última semana en distintas partes del país. El jefe de la cartera, dentro de otras cosas, calificó de “cínicos y mentirosos” los anuncios de los grupos armados de hacer un supuesto cese al fuego para los últimos días del año.

“Estos criminales anunciaron que harán un cese al fuego. Son cínicos, son mentirosos, son terroristas. En su ADN existe simplemente el delito”, dijo el ministro Sánchez. Asimismo, manifestó que “es imposible creerles”, pues los actos violentos no son acordes con las peticiones que hacen de paz.

De igual manera, el alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro se refirió a los cultivos ilícitos y aseguró que los grupos armados “buscan mantener aislados y como esclavas del narcotráfico a las personas”. También hizo un llamado a las familias que tienen estos cultivos: “tienen que ser consientes de que cultivar coca con uso ilícito, se traslada a aproximadamente 9.000 muertes por sicariato en las calles de Colombia”.

El alto funcionario hizo un llamado para que los integrantes de los distintos grupos armados en el país se desmovilicen. Sin embargo, reitero que “la paz, la seguridad, no puede depender de que un criminal diga ‘hoy no los mato’, debe es responder a la decisión absoluta del Estado colombiano para que esta amenaza no exista”.

Por otra parte, el jefe de la cartera se refirió a la emboscada en la que fue asesinado el intendente de la Policía, Guillermo Martínez, en La Balsa (Cauca). Sánchez aseguró que se están ofreciendo COP 20 millones de recompensa solo por la identificación de los responsables, y hasta COP 200 millones por la captura de los criminales.

“Aquí la amenaza es de unos terroristas contra el pueblo colombiano, no contra la fuerza pública. Cada vez que atacan a un policía, a un militar, están atacando el corazón del pueblo”, manifestó el ministro de Defensa.

Finalmente, el alto funcionario aseguró que este martes fueron desactivados dos vehículos cargados con explosivos, así como un depósito ilegal que se iba a usar para atentados terroristas en Cauca. Los hechos, según dijo Sánchez, tuvieron lugar en la vereda San Ignacio, en el municipio de Buenos Aires.

