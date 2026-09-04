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04 de septiembre de 2026 - 02:47 p. m.

Claves de indagatoria a Uribe por masacres en Ituango y supuestos vínculos con paramilitares

Este 4 de septiembre Álvaro Uribe Vélez rendirá indagatoria ante la Fiscalía sobre cuatro expedientes que llevan casi tres décadas en la impunidad: las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y la creación de un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia). Estas son las preguntas claves para entender qué se investiga, cuáles son los antecedentes y qué podría seguir para el expresidente.

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David Escobar Moreno

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