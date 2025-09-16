Claves de los casos de secuestro y falsos positivos que la JEP resolverá esta semana

La sentencia sobre casos de secuestro cometidos por exintegrantes de las antiguas Farc es la primera de las dos que se conocerán esta semana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este 16 de septiembre, la justicia colombiana dará un paso histórico con la emisión de la primera sentencia restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las primeras dos sanciones que se conocerán esta semana por parte del tribunal de justicia transicional, creado con el Acuerdo de Paz de 2016, llegarán después de más de siete años de trabajo de los magistrados que analizaron la información recopilada sobre dos de las manifestaciones violentas ocurridas en el marco del conflicto armado interno: secuestros cometidos por...