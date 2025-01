Club El Nogal deberá pagar indemnización por muerte de empresario mexicano en 2014

Luis Fernando Campos Yannelli murió en una de las habitaciones del club El Nogal en agosto de 2014. Foto: Archivo Particular

El Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá emitió una sentencia en primera instancia dentro del proceso de responsabilidad civil interpuesto por María Dolores Rodríguez Lara contra el Club El Nogal, a raíz de la muerte de su pareja, Luis Fernando Campos Yannelli, un empresario mexicano, ocurrida el 27 de agosto de 2014 en las instalaciones del hotel perteneciente al club.

Rodríguez Lara demandó al Nogal argumentando que la muerte de Campos Yannelli fue causada por intoxicación por monóxido de carbono, derivada de una fuga de gas en la infraestructura del hotel. La demandante solicitó una indemnización por perjuicios materiales y morales, ascendiendo a más de 600.000 dólares y 100 salarios mínimos.

La defensa del Club El Nogal negó cualquier responsabilidad, argumentando que la demandante no tenía legitimidad para reclamar perjuicios en calidad de compañera sentimental, que no existían pruebas concluyentes sobre la intoxicación por monóxido de carbono y que las instalaciones cumplían con todas las normas de seguridad. Asimismo, la aseguradora Allianz Seguros S.A., llamada en garantía en el proceso, cuestionó la existencia y cuantificación de los perjuicios solicitados.

El fallo del Juzgado estableció que, en efecto, la causa del fallecimiento fue intoxicación por monóxido de carbono y que el hotel falló en el mantenimiento adecuado de sus calderas y sistemas de ventilación, lo que llevó a la acumulación del gas en la habitación donde se encontraba el señor Campos Yannelli. Pruebas documentales y testimonios de expertos revelaron fallos en los sistemas de extracción de gases del establecimiento, lo que condujo a la responsabilidad civil extracontractual del Club El Nogal.

El Juzgado desestimó las excepciones planteadas por la defensa y concluyó que la demandante sí tenía derecho a una compensación, aunque ajustó las cifras inicialmente reclamadas. Ordenó el pago de más de $1.235 mil millones en indemnizaciones por perjuicios materiales y morales, y le dio 15 días al Nogal, a partir de la notificación de la sentencia, para pagarlos. Sin embargo, el club tiene la oportunidad de llevar este caso a una segunda instancia para que la sentencia en su contra no quede en firme.

La muerte de Luis Fernando Campos

La mañana del 27 de agosto de 2014, el personal del exclusivo hotel El Nogal en Bogotá encontró sin vida al huésped de la habitación 23, el empresario mexicano Luis Fernando Campos Yannelli. Su fallecimiento, en apariencia sin signos de violencia, desencadenó una investigación que con el tiempo reveló una posible intoxicación por monóxido de carbono, y hoy tiene al exgerente del club en riesgo de ir a prisión.

Campos Yannelli, de 42 años, era licenciado en sistemas computacionales en administración por la Universidad del Valle de México. Había trabajado en diversas empresas del sector tecnológico en su país, entre ellas Kio Networks, donde gestionaba negocios con socios en Latinoamérica. En el marco de sus funciones, viajó a Colombia para concretar acuerdos comerciales, invitado por Efraín Enrique Soler Rojas, socio del Club El Nogal, quien le reservó una habitación en el hotel junto con su colega Felipe Sánchez Treviño.

Ambos empresarios llegaron a Bogotá el 25 de agosto de 2014 y se hospedaron en el hotel del club. Sin embargo, esa primera noche, Campos Yannelli comenzó a presentar vómito y cefalea, síntomas atribuidos a la altitud de la ciudad, aunque la diferencia con Ciudad de México era de apenas 300 metros. Curiosamente, otros huéspedes del hotel, como el entonces director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Carlos Andrés Torres, también manifestaron síntomas similares en los mismos días.

Luis Fernando Campos Yannelli gozaba de buena salud, no fumaba, no bebía y llevaba una vida disciplinada, según su padre, Luis Fernando Campos Lobo. Su muerte fue un golpe devastador para su familia, ya que era su principal sostén económico. La noticia del deceso fue comunicada primero a su hermana, quien recibió la llamada desde Bogotá. Su cuerpo fue hallado por el personal del hotel alrededor de las 7:45 a.m., acostado en la cama con los pies sobresaliendo, en una posición que sugería que estaba dormido. La enfermera de turno, alertada por los conserjes, lo encontró sin signos vitales y con equimosis en el lado derecho del cuerpo, una señal de que llevaba varias horas fallecido.

Pese a la gravedad del caso, la junta directiva del club no abordó el tema el mismo día del hallazgo. Fue solo en una sesión extraordinaria posterior cuando se contrató una firma de abogados y una agencia de comunicaciones para manejar la situación. Con el paso de los meses, comenzaron a circular rumores entre los socios del club y en los medios de comunicación sobre una posible fuga de monóxido de carbono cerca de la habitación donde se hospedaba Campos Yannelli.

Cuatro meses después, Medicina Legal confirmó que su muerte fue causada por intoxicación con este gas. Sin embargo, los abogados del club intentaron desacreditar la hipótesis mediante diversos alegatos e incluso recurrieron a un peritaje de un médico del propio Instituto de Medicina Legal, prueba que posteriormente fue declarada ilícita.

El proceso judicial, que se ha extendido por casi siete años, ha revelado irregularidades en el mantenimiento de las calderas del hotel, lo que habría generado la fuga letal.

