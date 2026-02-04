Logo El Espectador
Judicial
Colombia, entre guerra e impunidad: el duro informe de Human Rights Watch sobre violencia

El más reciente informe de Human Rights Watch sobre seguridad, violencia y derechos humanos a nivel mundial expone un preocupante panorama de la situación que atraviesa Colombia. Expansión de grupos ilegales, violencia contra líderes sociales y corrupción institucional hacen parte del panorama del país de cara a un año de fuerte movida electoral.

Redacción Judicial
04 de febrero de 2026 - 01:05 p. m.
El informe detalla un crecimiento alarmante en fenómenos como el secuestro, que aumentó en un 190% el año pasado.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr.

La radiografía sobre los males que achacan hace décadas a Colombia no tiene muchos cambios. Asesinatos de líderes sociales. Atentados. Bombas. Secuestros. Mesas de paz estancadas. Crecimiento de grupos criminales. Solo por mencionar algunos. Pero si a eso se le suma que la respuesta del Estado sigue siendo mínima y no logra proteger a las víctimas ni frenar a los responsables de esa violencia, el pronóstico es aún más crítico. Así lo advierte la oenegé Human Rights Watch en su más reciente informe sobre seguridad, violencia y derechos humanos...

Por Redacción Judicial

