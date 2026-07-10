Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia está sentada sobre una riqueza que hoy financia a los grupos armados

Un informe de Fedesarrollo y Loom Strategy Centre advierte que el país tiene cinco años para regular los minerales críticos y evitar que repitan la historia del oro: una riqueza capturada por economías ilegales que financiana a disidencias, Clan del Golfo y otras estructuras ilegales. Para 2050, estas rentas podrían ser de entre COP 10 y COP 19 billones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Ana Sofía Montes Peláez
10 de julio de 2026 - 11:00 a. m.
La investigación detalla que, al no regular la explotación de minerales críticos, el Estado deja de percibir un recaudo fiscal que, para 2050, podría ser de entre COP 10 y COP 19 billones.
La investigación detalla que, al no regular la explotación de minerales críticos, el Estado deja de percibir un recaudo fiscal que, para 2050, podría ser de entre COP 10 y COP 19 billones.
Foto: EFE - Mario Baos

Los colombianos estamos, literalmente, parados sobre una mina de oro. El problema es que prácticamente toda esa riqueza que el país esconde en su subsuelo no está siendo aprovechada por el Estado, sino que termina en manos de los grupos armados. Y la mina no solo es de oro sino también de minerales raros o críticos como el cobre, el niobio, el níquel, el zinc, la plata, el platino y el tantalio, que son extraídos de manera ilegal y están llenando las arcas de organizaciones criminales, como el Eln y facciones de disidencias de las Farc. Como...

Por Ana Sofía Montes Peláez

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Minería ilegal

Tierras raras

Minerales críticos

Grupos armados

Oro en Colombia

Explotación de oro

Cobre

Niobio

Níquel

Zinc

Plata

Platino

Tantalio

PIB

Acuerdo Final de 2016

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.