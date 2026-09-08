Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Colombia no les va a dar lugar de grandes hombres”: Mauricio Gaona sobre Plazas Vega

Las voces de las víctimas y otras consideraciones de magistrados exponen cuál fue el papel del coronel retirado Alfonso Plazas Vega en la toma del Palacio de Justicia. El presidente Abelardo de la Espriella pidió asistencia estatal durante el juicio en Estados Unidos y se refirió al exuniformado como un “héroe de la patria”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
08 de septiembre de 2026 - 02:05 p. m.
El abogado y hoy embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, calificó en una reciente entrevista como un “insulto mayor” que Plazas Vega hubiera pretendido que el país le agradezca por el operativo de retoma del Palacio.
El abogado y hoy embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, calificó en una reciente entrevista como un “insulto mayor” que Plazas Vega hubiera pretendido que el país le agradezca por el operativo de retoma del Palacio.
Foto: Archivo Particular

Este martes 8 de septiembre, en una corte del distrito sur de la Florida en Estados Unidos comenzará el juicio civil en contra del coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Hasta esta instancia judicial llegó el proceso por la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá y que, 40 años después, siguen en la impunidad para varias de sus víctimas.

Entre ellas la familia del magistrado Carlos Urán, que ahora buscan, a través de una demanda, que el oficial retirado responda por el homicidio y tortura del...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Palacio de Justicia

Toma y retoma del Palacio de Justicia

Ejército Nacional

M-19

Víctimas

Corte Suprema

Magistrados

Estados Unidos

Abelardo de la Espriella

Coronel retirado Alfonso Plazas Vega

Juicio

PremiumEE

Magistrado Carlos Horacio Urán

Mauricio Gaona

Embajador de Colombia ante la ONU

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.