“Colombia no les va a dar lugar de grandes hombres”: Mauricio Gaona sobre Plazas Vega

El abogado y hoy embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, calificó en una reciente entrevista como un “insulto mayor” que Plazas Vega hubiera pretendido que el país le agradezca por el operativo de retoma del Palacio. Foto: Archivo Particular

Este martes 8 de septiembre, en una corte del distrito sur de la Florida en Estados Unidos comenzará el juicio civil en contra del coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Hasta esta instancia judicial llegó el proceso por la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá y que, 40 años después, siguen en la impunidad para varias de sus víctimas.

Entre ellas la familia del magistrado Carlos Urán, que ahora buscan, a través de una demanda, que el oficial retirado responda por el homicidio y tortura del...