Colombia sigue intentando resolver una guerra que ya terminó, advierte informe

Para el ICTJ, la prioridad del Estado debería ser pasar del combate a la protección de las comunidades.

La próxima persona que llegue a la Casa de Nariño heredará un desafío que ha derrotado a gobiernos de izquierda, derecha o cualquier corriente política: la seguridad. Sin embargo, un informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) plantea que el problema podría estar mal formulado desde hace años. Tras analizar la evolución de la violencia una década después del Acuerdo de Paz con las Farc, el documento concluyó que Colombia sigue intentando resolver una guerra que ya terminó. Mientras los grupos armados se...