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Colombia sigue intentando resolver una guerra que ya terminó, advierte informe

En un informe sobre los desafíos que heredará el próximo presidente, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) advierte que Colombia sigue enfrentando la violencia con herramientas pensadas para una guerra que ya terminó, mientras los grupos armados consolidan su control territorial. La propuesta es clara: pasar del combate a la protección.

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Redacción Judicial
18 de junio de 2026 - 11:00 a. m.
Para el ICTJ, la prioridad del Estado debería ser pasar del combate a la protección de las comunidades.
Para el ICTJ, la prioridad del Estado debería ser pasar del combate a la protección de las comunidades.

La próxima persona que llegue a la Casa de Nariño heredará un desafío que ha derrotado a gobiernos de izquierda, derecha o cualquier corriente política: la seguridad. Sin embargo, un informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) plantea que el problema podría estar mal formulado desde hace años. Tras analizar la evolución de la violencia una década después del Acuerdo de Paz con las Farc, el documento concluyó que Colombia sigue intentando resolver una guerra que ya terminó. Mientras los grupos armados se...

Por Redacción Judicial

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