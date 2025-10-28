“Colombia y Estados Unidos tienen el mismo propósito de acabar el narcotráfico”: Mindefensa

El ministro Pedro Sánchez lleva nueve meses a cargo de la cartera de Defensa. Foto: Óscar Pérez

¿Cuáles ha sido la estrategia en la lucha contra el narcotráfico, en los nueve meses que lleva al frente de la cartera de Defensa?

El enfoque de la estrategia es cambiar lo ilegal por lo legal, y ahí juega un papel fundamental la sustitución de cultivos de uso ilícito y lograr la comercialización de los otros productos por los que se reemplacen. El enfoque es de un 70% de la acción unificada del Estado para eliminar ese problema, porque el narcotráfico no es un problema netamente militar: es un problema también social e incluso económico.

Si hablamos de los cultivos, se proyecta que ya llevamos un 15% más de erradicación que el año pasado, y esperamos erradicar, para...