Judicial
“Colombia y Estados Unidos tienen el mismo propósito de acabar el narcotráfico”: Mindefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló con El Espectador sobre la estrategia en la lucha antidrogas, tras la descertificación por parte Estados Unidos y el corte de ayuda económica. Asimismo, se refirió a los retos en seguridad e inteligencia que están en deuda y que podrían afectar las elecciones de 2026.

Valentina Gutiérrez Restrepo y Jhordan C. Rodríguez
29 de octubre de 2025 - 02:01 a. m.
El ministro Pedro Sánchez lleva nueve meses a cargo de la cartera de Defensa.
Foto: Óscar Pérez

¿Cuáles ha sido la estrategia en la lucha contra el narcotráfico, en los nueve meses que lleva al frente de la cartera de Defensa?

El enfoque de la estrategia es cambiar lo ilegal por lo legal, y ahí juega un papel fundamental la sustitución de cultivos de uso ilícito y lograr la comercialización de los otros productos por los que se reemplacen. El enfoque es de un 70% de la acción unificada del Estado para eliminar ese problema, porque el narcotráfico no es un problema netamente militar: es un problema también social e incluso económico.

Si hablamos de los cultivos, se proyecta que ya llevamos un 15% más de erradicación que el año pasado, y esperamos erradicar, para...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
