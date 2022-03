Colombia y otros países que tienen componente “No Binario” en las identificaciones

Comunidad LGBTI en Buenos Aires, Argentina, en 2020 / AFP Foto: Agencia AFP

Ayer 28 de febrero la Corte Constitucional tomó una decisión histórica en favor de la comunidad LGBTI: ordenó a la Registraduría incluir el componente sexo “No Binario” en las cédulas de todo aquel que considere no identificarse como masculino o femenino. La decisión es fruto de una acción de tutela promovida por Dani García Pulgarín, quien ante la Registraduría y la Notaría Novena de Medellín buscó una identificación acorde con su identidad de género. No obstante, Colombia no es el primer país de la región o del mundo que aprueba el mecanismo. Conozca otros casos a nivel mundial.

