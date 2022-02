Colombiano imputado por el asesinato de Jovenel Moïse se declararía inocente

Un colombiano acusado en Estados Unidos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se declarará no culpable, según adelantó su abogado en Miami. ”Sabemos que estos son cargos muy serios pero él está bien. Será un caso que tomará mucho tiempo pero vamos a lidiar con esto y vamos a pelear hasta el final. Tenemos confianza de que nos declararemos no culpables y seremos encontrados no culpables”, aseguró el abogado de Mario Palacios.

El Departamento de Justicia estadounidense acusa a Mario Palacios, un militar retirado de 43 años de participar “en un complot para secuestrar o asesinar” a Moïse en julio pasado. La justicia estadounidense es competente en este caso porque una parte de la trama contra el presidente haitiano fue coordinada en Florida. El acusado compareció el viernes en la corte para la lectura de sus cargos pero obtuvo un aplazamiento luego de alegar que no pudo reunirse con su abogado por haber estado en cuarentena por covid-19 y por el cierre de las cárceles en todo el país, a raíz de una riña ocurrida en Texas.