Comandante de las Fuerzas Militares asegura que no hay 25.000 hombres en frontera con Venezuela

Hace unas horas, el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje en redes sociales que levantó las alarmas. Aseguró que había dado la orden de aumentar la presencia de uniformados en la frontera con Venezuela y, a renglón seguido, escribió: “Tenemos 25.000 soldados en la zona”.

Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado Venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia.



He ordenado al ejército Colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano.



Tenemos 25.000 soldados en la zona.



El trino del jefe de Estado causó polémica, no solo por la cantidad de hombres que aseguró están en la región del Catatumbo, sino porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le agradeció a su homólogo por ordenar lo que para él es una militarización de la frontera.

Sin embargo, el comandante de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa aclararon el mensaje del presidente. El primero, el almirante Francisco Cubides, aclaró que en esa zona del país hay al menos 10.500 hombres concentrados, pero que, si se suman todos los uniformados que están, desde a La Guajira hasta el Guainía, serían alrededor de 18.500.

“Estamos trabajando fuertemente en eso para que haya un control marítimo, terrestre, fluvial y aéreo”, agregó Cubides en entrevista con Noticias Caracol, en donde puntualizó que nada del trabajo de las fuerzas militares tiene que ver con la supuesta presencia de buques de Estados Unidos en mar venezolano.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, puntualizó que no ha dado la orden de desplegar más hombres en la frontera y descartó reunirse con su homólogo en Venezuela, Vladimir Padrino López, señalado por autoridades norteamericanas de ser miembro del grupo criminal conocido como el cartel de los soles.

“Se han incrementado capacidades gracias al decreto de conmoción interior (en el Catatumbo), recogimos recursos para fortalecer lo que es antidrones y drones”, señaló Sánchez.

“Donde haya criminales siempre va a estar la fuerza pública. Y en la zona de frontera siempre ha habido criminales. Una de ellas en el Catatumbo y el despliegue de nuestra capacidad militar y policial obedece a un plan que se llama Ayacucho y que lleva tres años de ejecución y están desplegadas las unidades militares, como en todo el país”, señaló Sánchez.

