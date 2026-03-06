Comandos de Frontera: la disidencia bombardeada por EE. UU. y Ecuador en límite con Colombia

Disidencias de las Farc. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la tarde de este viernes 6 de marzo, el gobierno de Ecuador dio a conocer de una operación militar en contra de disidencias de las Farc que se ubicaban en la frontera de ese país con Colombia. Según lo que sabe hasta el momento, el bombardeo se llevó a cabo con el apoyo militar de Estados Unidos. Este diario confirmó con fuentes militares de Nariño, departamento limítrofe con Ecuador, que del lado colombiano no hubo ninguna afectación por el ataque militar del gobierno vecino. El grupo armado al que pertenecía el destruido campamento es el de los llamados Comandos de la Frontera, disidencias de las Farc.

En contexto: Ecuador y EE. UU. atacan campamento de disidencias de las FARC en frontera con Colombia

¿Quiénes son los Comandos de Frontera?

Los Comandos de la Frontera son un grupo disidente de las Farc que surgió en Putumayo apenas un año después de que se firmara el Acuerdo de Paz de la Habana en 2016. Para noviembre de 2017, según Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, comandante máximo de esa estructura, se consolidaron con varios excombatientes.

Inicialmente estuvo liderada por Pedro Oberman Goyes, alias Sinaloa, asesinado en 2019 por integrantes del mismo grupo armado. En el poder lo sucedió Miguel Antonio Bastidas Bravo, conocido como “Gárgola”, capturado en Puerto Asís (Putumayo) en 2019. De allí, fue que alias “Araña” pasó a ser el jefe máximo y en 2020 se adhirieron a la Segunda Marquetalia, liderada por alias “Iván Márquez”.

De Putumayo se han expandido hacia Caquetá, donde han disputado territorio con el Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las Farc; en algunas zonas del Amazonas, en la bota caucana y en el norte de Nariño, en la zona que Colombia limita con Ecuador, país al que también han llegado. En estos territorios, de acuerdo con la organización Insight Crime, el grupo busca mantener el control de rutas cocaleras hacia Ecuador y Brasil.

En 2022, cuando llegó el gobierno de Gustavo Petro e inició con su iniciativa de Paz total, el grupo armado quiso sumarse, pero esa intención solo se mantuvo hasta 2024, cuando las relaciones entre los grupos armados se dañó hasta que los Comandos de la Frontera se adhirieron a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, liderado por José Vicente Lesmes, alias “Walter Mendoza”.

Alias “Araña”, máximo líder de los Comandos de la Frontera

El 12 de febrero del año pasado, Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, fue capturado en el hotel Courtyard de Bogotá, justo cuando terminaba el tercer ciclo de negociaciones entre ese grupo armado y el gobierno de Gustavo Petro. Ese día, las delegaciones del gobierno y el grupo armado anunciaron varios acuerdos, entre ellos avances en el marco jurídico de la Paz total. Sin embargo, agentes del CTI ingresaron al hotel y se llevaron a “Araña”, porque era requerido por una corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de drogas.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para la extradición del líder de los Comandos de la Frontera. El alto tribunal concluyó que “se acreditaron todas las exigencias constitucionales y legales que permiten emitir concepto favorable a la solicitud de extradición que formuló el Gobierno de los Estados Unidos de América contra el ciudadano colombiano Geovany Andrés Rojas”.

Sin embargo, el 13 de diciembre pasado, el presidente Gustavo Petro frenó la extradición de Rojas, argumentando que “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la Paz Total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como Miembro Representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”.

Los Comandos de la Frontera en Ecuador

En mayo del año pasado, el grupo fue señalado como responsable de la muerte de 11 militares ecuatorianos durante un operativo que tenía como objetivo proteger las áreas en las que dominan la explotación ilegal de oro desde 2022.

Los uniformados fueron atacados cuando adelantaban controles a la minería ilegal en una zona en la que, incluso para autoridades y expertos en conflicto, es difícil saber con certeza cuáles son los grupos al margen de la ley que dominan el territorio y las economías ilícitas.

Desde entonces, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, incluyó a Comandos de Frontera, al Frente Oliver Sinisterra y a Comuneros del Sur en la lista de grupos armados transnacionales que actúan dentro del estado de conflicto armado interno declarado por su gobierno, el 9 de enero de 2024.

