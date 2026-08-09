Combates entre Ejército y disidencias en El Tambo, Cauca, mantienen a comunidades confinadas

En videos que circulan en redes sociales se ve a las familias que buscan resguardarse del fuego cruzado mientras avanzan las operaciones militares. Foto: Tomado de redes sociales

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En zona rural de El Tambo, al suroccidente del departamento del Cauca, tropas del Ejército Nacional sostienen combates con disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Los enfrentamientos de este domingo, 9 de agosto, dejaron en medio del fuego cruzado a las comunidades que buscan resguardarse en medio de las operaciones militares.

Puntualmente la ofensiva militar se desarrolla en la zona El Recuerdo, cerca a un radar de la Aeronáutica Civil y sería contra el frente Carlos Patiño de las disidencias. Debido al nivel de hostigamiento, las familias se han refugiado en sus hogares o salones comunales para no ser víctimas de las balas.

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En ese contexto, las comunidades permanecen en confinamiento, mientras que otras se han tenido que desplazar de la zona. Según medios locales, en esa zona del Cauca, se han registrado recientes ataques con drones cargados con explosivos y durante el desarrollo de la reciente operación militar habrían muerto cinco disidentes. Las autoridades aún no entregan un reporte oficial.

Frente a la ola de ataques en varias zonas del país, la Defensoría del Pueblo pidió el respeto por las normas del derecho internacional humanitario y las obligaciones para proteger a quienes no participan en las hostilidades.

“Estas obligaciones adquieren especial relevancia cuando se utilizan medios y métodos de guerra cuyos efectos pueden alcanzar zonas habitadas. La presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección respecto de las personas y bienes civiles ubicados en sus inmediaciones”, aclaró la Defensoría.

Al nuevo Gobierno, la entidad también envió un mensaje para atender la ola de violencia en el menor tiempo y evitar escenarios de riesgo mayores.

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