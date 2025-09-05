Combates entre Ejército y Eln dejan un muerto en sur de Bolívar

En el sur de Bolívar operan el Eln y el Clan del Golfo; ambos grupos se disputan el control de las economías ilícitas, como la minería ilegal de oro. Foto: Ejército Nacional

En la noche de este viernes 5 de septiembre, el Ejército Nacional reportó que en el municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar) se adelantan combates en contra de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Hasta el momento, las autoridades indican que hay una persona muerta, al parecer, integrante de la estructura al margen de la ley que opera en esa región.

Los hechos se presentan concretamente en el corregimiento de la Marizosa, en Santa Rosa del Sur. Allí hay despliegue de uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 9 y de la Primera División del Ejército. También la institución informó que durante el operativo, hasta el momento, han incautado un arma larga y proveedores.

“Las acciones ofensivas contra este grupo armado ilegal se desarrollan de forma sostenida, contrarrestando ataques con drones adaptados con artefactos explosivos con los cuales pretenden atentar contra la vida e integridad de la población civil de esta región y miembros de la fuerza pública”, indicó el Ejército por medio de un comunicado.

Estos combates se dan casi de forma simultánea con un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro. A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario denunció que, ante el trabajo de desminado que adelantan las autoridades en el sur de Bolívar, el Eln ordenó el desplazamiento de al menos 500 familias de la región en los últimos tres días.

“El Eln mandó desalojar las veredas de San Agustín y Santodomingo, en Arenal, Bolívar. Previo trabajo de detección de minas y trampas ordeno al Ejército copar el territorio. No puede haber terreno vedado ni para el Ejército, ni para el pueblo de Colombia”, escribió el mandatario, pidiendo el aumento del pie de fuerza en esa región donde también hay presencia del Clan del Golfo.

A mediados de junio de este año, más de 21.000 habitantes de varios municipios del sur de Bolívar estuvieron confinados, cuando empezó la última escalada violenta entre grupos ilegales que buscan controlar uno de los corredores más importantes de las economías ilícitas de Colombia, que conecta al resto del país con el Magdalena Medio, sur del Cesar, Catatumbo y Venezuela.

En lo que va de 2025, el Eln y el Clan del Golfo han sostenido confrontaciones por el control de la explotación de oro, que es una de sus principales fuentes de financiación. No es para menos, pues según cifras de inteligencia militar, en el sur de Bolívar cada año se producen al menos 500 toneladas de oro legal e ilegal, un negocio valioso para los grupos ilegales.

La Defensoría del Pueblo dijo en su momento que al menos 1.200 personas se tuvieron que desplazar en junio pasado, desde los corregimientos de Canelos, Villaflor, Buenavista y algunas veredas de Santa Rosa del Sur. Otras 7.000 estuvieron confinadas por cuenta de las amenazas del Eln, sus confrontaciones con el Clan del Golfo y los combates que sostenían, como hoy, con el Ejército.

