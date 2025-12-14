Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Como con los pasaportes: la nueva pelea del gobierno por contrato de Canal 1

Plural Comunicaciones, operador del canal, intepurso una tutela en la que sostiene que el Ejecutivo ha desplegado un patrón de agresiones y de violaciones a derechos fundamentales en su intención de quitarle la concesión que le permite transmitir contenidos en televisión. Un debate que toca discusiones sobre la libertad de expresión y de prensa.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
14 de diciembre de 2025 - 12:00 p. m.
La tutela de Canal 1 ya fue aceptada por un juzgado de Bogotá-
La tutela de Canal 1 ya fue aceptada por un juzgado de Bogotá-
Foto: Archivo Particular

La pelea entre Canal 1 y el Gobierno dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un pulso de poder con implicaciones mucho más amplias. Lo que comenzó como una investigación administrativa terminó escalando a una tutela que hoy pone sobre la mesa una discusión delicada: ¿cuándo el peso del Estado empieza a sentirse como presión sobre un medio de comunicación? Plural Comunicaciones, operador de Canal 1, interpuso el recurso, que ya fue aceptado, alegando que decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y del Ministerio...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Canal 1

Gobierno Petro

Plural Comunicaciones

Cielo Rusinque

SIC

Superintendencia de Industria y Comercio

Libertad de expresión

Libertad de prensa

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.