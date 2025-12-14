Como con los pasaportes: la nueva pelea del gobierno por contrato de Canal 1

La tutela de Canal 1 ya fue aceptada por un juzgado de Bogotá- Foto: Archivo Particular

La pelea entre Canal 1 y el Gobierno dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un pulso de poder con implicaciones mucho más amplias. Lo que comenzó como una investigación administrativa terminó escalando a una tutela que hoy pone sobre la mesa una discusión delicada: ¿cuándo el peso del Estado empieza a sentirse como presión sobre un medio de comunicación? Plural Comunicaciones, operador de Canal 1, interpuso el recurso, que ya fue aceptado, alegando que decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y del Ministerio...