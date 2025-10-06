Logo El Espectador
“Compulsa miserable”: Uribe rechaza petición de investigarlo por asesinatos de abogados

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la compulsa de copias que ordenó un juzgado penal de Medellín para que la Fiscalía lo investigue a él y a su hermano, Santiago Uribe, por los asesinatos de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza perpetrados en 1998.

Redacción Judicial
06 de octubre de 2025 - 10:30 p. m.
Un juzgado penal de Medellín compulsó copias para que la Fiscalía investique a los hermanos Uribe por los asesinatos de Jesús María Valle y Eduardo Umaña.
Foto: Archivo
El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a través de su cuenta de X a la petición que hizo un juzgado penal de Medellín de investigarlo por presuntamente haber participado, en calidad de determinador, en los asesinatos de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña.

"Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente“, escribió el expresidente en su cuenta personal. La petición de investigarlo se conoció este lunes 6 de octubre a través de una condena que encontró culpable a José Miguel Narváez en el secuestro de la fallecida senadora en mayo de 1999.

En esa sentencia, el Juzgado Tercero de Medellín recopiló el testimonio de Francisco Enrique Villalba Hernández, un exparamilitar asesinado en 2009, que en una declaración ante la justicia vinculó a los hermanos Uribe como presuntos determinadores de ambos homicidios.

El testimonio lo entregó en 2008 y, preguntado por un juez sobre si recordaba una reunión en la finca La Macarena en la que presuntos jefes paramilitares habrían hablado de atentar contra el periodista Jaime Garzón, el exparamilitar contestó: “Ahí estaba de las autodefensas Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, ”Mono Leche”, “Junior” y mi persona con 22 hombres que yo tenía al mando".

Y agregó: “De militares estaba el general Ospina, que era de la 4ª Brigada, un teniente, un mayor que no recuerdo el nombre. De Policías estaba el mayor Parras Niño, el acompañante de él era el patrullero Acuña, estaba José Serrano, comandante de la Policía de esa época, el gobernador para esa época, Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe y unos agentes de policía de San José de la Montaña, ellos eran los que estaba ahí”.

Preguntado: Se enteró usted porque razón o cuál era el móvil por el cual se quería dar muerte a estas personas, es decir, a los doctores Umaña y Valle y Garzón.

Contestó: Porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada, la orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más".

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 6 minutos
Criminales no puede ser que todavía le sigan tapando tantos hechos. Todos son criminales, tanto los que actúan como los que se hacen los ciegos. Y si un juez actúa en su derecho, entonces le cae el cielo encima, y algunos medios también ayudan.
Edgar Trujillo(22146)Hace 16 minutos
Todas las investigaciones en contra de este malnacido canalla son miserables. El unico miserable es e'l, su familia y el circulo de asesinos y hampones que les rodean. Como es posible que este hampon aun este opinando de la vida del pais con ese prontuario que tiene encima. Deberia estar preso, recibiendo solo la visita conyugal de ajua. URIBE HAMPON EL PUEBLO NO ES GUEVON. URIBE PARACO EL PUEBLO ESTA VERRACO. 640. 6402. 6402. 6402. 6402. 6402.
pedrito opinador(59003)Hace 26 minutos
Esta supuesta noticia no merece ni un comentario, Pura persecucion politica. Ni por ahi. Uribe solo debe es demandar y no mas
Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 32 minutos
El ûnico miserable es êl. Cômo ha podido soslayar la justicia,con tantas investigaciones ,que nunca tienen ni principio ni fin;El miedo al poder criminal del senor los aterroriza? Quê cobardes!!!!
javier arlés(96673)Hace 39 minutos
¡Qué joyita!
