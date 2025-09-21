Con ayuda del FBI, fueron enviados a prisión siete presuntos narcos de “Los del Dorado”

La organización es señalada de enviar droga desde Colombia a países de Centroamérica y a Estados Unidos. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Siete hombres, que serían integrantes de un grupo criminal dedicado al narcotráfico, fueron enviados a prisión. Las autoridades colombianas y el FBI de los Estados Unidos les seguían la pista desde hace meses, por, supuestamente, enviar cocaína desde Colombia hacia países de Centroamérica y a Estados Unidos.

A los siete hombres les fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario a los presuntos integrantes del grupo narcotraficante autodenominado “Los del Dorado”. Según las averiguaciones de las autoridades, estarían involucrados en la cadena de producción de cocaína y posterior envío al exterior.

Estas personas son Edilson Palacio Orjuela, alias Calvo; Orlay Sánchez Rojas, alias Negrito; Daniel Valencia Echeverry, alias Daniel; Robinson Andrés Galvis Gómez, alias Calero o Calen; Hicswober Polanía Sánchez, alias Ober o La Gata; Dubán Ferney Ceballos Henao, alias Paisa o Jetón; y José Adier Ortiz Eberrei, alias Jota.

Según la Fiscalía, estas personas “serían las responsables de obtener pasta base de coca en Nariño, ocultarla en vehículos de carga y trasladarla a laboratorios clandestinos ubicados en zona rural del Puerto Triunfo (Antioquia)”. Desde ese departamento, dice la investigación, la sustancia “era procesada y convertida en clorhidrato de cocaína, y finalmente transportada al Caribe colombiano para coordinar su salida por vía marítima”.

Con esa información, el ente investigador les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; cohecho por dar u ofrecer; y concierto para delinquir agravado. Sin embargo, ninguno de los investigados los aceptó.

Las pruebas dan cuenta de que Palacio Orjuela sería el líder de la organización. Sánchez Rojas y Valencia Echeverry, dice la Fiscalía, se encargarían de comprar y movilizar la pasta base de coca, mientras que Polanía Sánchez y Ortiz Eberrei estarían vinculados al transporte de los narcóticos. Asimismo, Galvis Gómez y Ceballos Henao tendrían a su cargo la producción de la cocaína en la región del Magdalena Medio.

Estos siete presuntos integrantes de “Los del Dorado” fueron capturados en operaciones adelantadas entre la Fiscalía y la DIJIN de la Policía, FBI, en Puerto Boyacá (Boyacá), Puerto Triunfo y Envigado (Antioquia), Palmira (Valle del Cauca) y Florencia (Caquetá).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.