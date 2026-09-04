“Con muchos años de atraso adelantarán esta investigación”: la denuncia de Valle sobre Uribe

El abogado y defensor de derechos humanos denunció las incursiones paramilitares en Antioquia y los graves crímenes cometidos por militares y paramilitares. Foto: El Espectador

Las masacres de La Granja y El Aro (Ituango), el 11 de junio de 1996 y el 22 de octubre de 1997, son dos de los hechos por los cuales Álvaro Uribe Vélez fue llamado a indagatoria ante la Fiscalía. El ente investigador busca establecer la posible responsabilidad del expresidente en esos crímenes, así como en el asesinato del abogado líder y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y la conformación de un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia). Los cuatro expedientes llevan casi tres décadas en poder de la justicia sin...