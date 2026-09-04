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“Con muchos años de atraso adelantarán esta investigación”: la denuncia de Valle sobre Uribe

El Espectador recuperó la denuncia hecha por el líder y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo hecha en junio de 1997, poco antes de su asesinato, sobre la posible responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en la creación de grupos paramilitares y las masacres de La Granja y El Aro, en Antioquia. Son esos los expedientes por los que el expresidente fue llamado a indagatoria.

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Redacción Judicial
05 de septiembre de 2026 - 02:44 a. m.
El abogado y defensor de derechos humanos denunció las incursiones paramilitares en Antioquia y los graves crímenes cometidos por militares y paramilitares.
El abogado y defensor de derechos humanos denunció las incursiones paramilitares en Antioquia y los graves crímenes cometidos por militares y paramilitares.
Foto: El Espectador

Las masacres de La Granja y El Aro (Ituango), el 11 de junio de 1996 y el 22 de octubre de 1997, son dos de los hechos por los cuales Álvaro Uribe Vélez fue llamado a indagatoria ante la Fiscalía. El ente investigador busca establecer la posible responsabilidad del expresidente en esos crímenes, así como en el asesinato del abogado líder y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y la conformación de un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia). Los cuatro expedientes llevan casi tres décadas en poder de la justicia sin...

Por Redacción Judicial

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