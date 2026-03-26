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Con rituales indígenas y ciencia: el hallazgo de una fosa con excombatientes de Quintín Lame

En una unión entre sabedores ancestrales y forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) logró, por primera vez, el hallazgo de diez cuerpos de miembros del extinto Movimiento Armado Quintín Lame. Hasta ahora solo han identificado a dos posibles desaparecidos.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
26 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Estas personas habrían desaparecido desde 1989. Actualmente, los cuerpos están en poder de Medicina Legal.
Estas personas habrían desaparecido desde 1989. Actualmente, los cuerpos están en poder de Medicina Legal.
Foto: UBPD

Las madres indígenas del Cauca esperan el retorno de sus hijos desaparecidos en la guerra para sembrarlos junto a sus cordones umbilicales en la tierra que los vio nacer. Llevan años clamando para que regresen de esa guerra que se los arrebató. Y luego de un trabajo con sus sabedores y científicos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la espera, para diez de estas mujeres, estaría por terminar. Tras una misión que tardó casi dos años, y cuyo hallazgo es el primero en dar pistas de miembros del Movimiento Armado...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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CiudadanaColombiana(ipwmh)Hace 26 minutos
Que buena noticia, muy dolorosa pero las familias necesitan saber de sus seres queridos
Jorge López(60581)Hace 43 minutos
Otra de las payasadas del progresismo, como la supuesta bomba que "rebotó"
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