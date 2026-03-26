Con rituales indígenas y ciencia: el hallazgo de una fosa con excombatientes de Quintín Lame

Estas personas habrían desaparecido desde 1989. Actualmente, los cuerpos están en poder de Medicina Legal. Foto: UBPD

Las madres indígenas del Cauca esperan el retorno de sus hijos desaparecidos en la guerra para sembrarlos junto a sus cordones umbilicales en la tierra que los vio nacer. Llevan años clamando para que regresen de esa guerra que se los arrebató. Y luego de un trabajo con sus sabedores y científicos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la espera, para diez de estas mujeres, estaría por terminar. Tras una misión que tardó casi dos años, y cuyo hallazgo es el primero en dar pistas de miembros del Movimiento Armado...