Con una tutela, magistrado de la Corte Suprema pide devolver terna para fiscal. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

La terna del presidente Gustavo Petro para reemplazar a Francisco Barbosa como fiscal general suma una nueva discusión judicial. En las últimas horas, el magistrado Gerardo Botero Zuluaga presentó una tutela pidiendo que la terna sea devuelta por estar compuesta por solo mujeres.

Le puede interesar: Presidente Petro cambió terna para la Fiscalía y sacó a la exfiscal Amparo Cerón

El magistrado argumenta que el 14 de septiembre la Sala Plena de la Corte Suprema negó un recurso que presentó Belisario Jiménez Duque, con el que le pidió al alto tribunal devolver la terna compuesta en ese momento por Amparo Cerón, Amelia Pérez y Ángela María Buitrago, al considerar que violaba el derecho a la igualdad y la equidad de género. En esa decisión, el magistrado Gerardo Botero Zuluaga salvó su voto diciendo que estaba de acuerdo con el demandante y que se le estaba violando su derecho al voto porque “no le permite optar por una persona de distinto sexo o género”, dice la tutela.

En este contexto, el magistrado Gerardo Botero Zuluaga agregó que el pasado 26 de septiembre el presidente Gustavo Petro decidió modificar la terna al sacar a Amparo Cerón y nominar a una nueva mujer para el alto cargo. Se trata de la exmagistrada auxiliar, Luz Adriana Camargo. Sin embargo, esta decisión sigue sin respetar el derecho a la igualdad y la equidad de género, por lo que decidió interponer la tutela.

Lea: “Vamos a elegir fiscal antes del 12 de febrero”, promete presidente de Corte Suprema

En el documento aclara, sin embargo, que esta misma decisión la habría tomado si la terna hubiera estado solo conformada por hombres y agregó que no se trata de una acción política. “No cuestiono ni la legitimidad ni facultad que tiene el señor Presidente en la elaboración de la terna para la elección del o la Fiscal General, pues esa es una atribución que le corresponde, pero no en forma ilimitada o irrestricta, sino con total acatamiento y apego a nuestro ordenamiento jurídico, que, para este caso particular y concreto, debe respetar la igualdad y equidad de género”, dijo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.