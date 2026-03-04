Conceden libertad condicional al general (r) Maza Márquez, condenado por magnicidio de Galán

AUDIENCIA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE MIGUEL MAZA MARQUEZ EX DIRECTOR DEL DAS/EL ESPECTADOR/FOTO: LUIS ANGEL Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El general en retiro de la Policía y exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989, tendrá libertad condicional. Así lo determinó el juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Sin embargo, el juez del caso estableció que el militar en retiro tendrá un periodo de prueba de aproximadamente 11 años “contados a partir de la suscripción del acta de compromiso, previa constitución de caución prendaria en cuantía de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En la decisión se estableció que se le va a conceder “al sentenciado la libertad condicional, con un periodo de prueba de 132 meses, 29 días y 13 horas, contados a partir de la suscripción del acta de compromiso, previa constitución de caución prendaria, en cuantía de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes que deberá garantizar a través de título de depósito judicial”.

Sin embargo, esa orden que fue emitida desde el pasado viernes 27 de febrero, todavía no se ha hecho efectiva. El policía en retiro presento una tutela el pasado 3 de marzo para que se le cumpla inmediatamente con la disposición del juzgado de dejarlo en libertad.

El exdirector del DAS fue condenado a 30 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2016. El alto tribunal lo encontró culpable por los hechos que rodearon la planeación y ejecución del crimen del precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

En ese momento, se le condenó por los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas. Además del crimen de Galán Sarmiento, el general Maza fue sentenciado por las muertes del concejal de Soacha, Julio César Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez.

Durante el juicio en contra del general en retiro se escucharon varios testimonios que indicaron que el general Maza fue quien ordenó cambiar a Víctor Cruz –hombre de confianza de la familia Galán- por el teniente Torregrosa, un oficial cuya hoja de vida estaba plagada de amonestaciones e investigaciones internas.

Torregrosa además no tenía experiencia alguna en esquemas de protección alguna. Situación que generó alarma en la familia del precandidato presidencial liberal. Esta situación fue puesta en conocimiento del director del DAS quien les dio un parte de tranquilidad sobre la experticia del teniente.

En 2010 la Fiscalía estableció que el crimen de Luis Carlos Galán hizo parte de un plan estratégico y sistemático ejecutado por Pablo Escobar Gaviria en contra de un grupo de miembros de la Fuerza Pública, jueces, fiscales, procuradores, ministros, periodistas –entre ellos el director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza-y dirigentes políticos que consideraba que afectaban sus intereses.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.