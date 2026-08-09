Concuñado del Presidente demandó a la única víctima reconocida del caso Dololed

Carlos Sánchez, director de la firma De la Espriella Lawyers, que hoy representa a la firma Pronabell, productora del cuestionado fitoterapéutico. Y José Gregorio Uribe, quien casi muere en 2018 por una reacción anafiláctica, tras tomar Dololed. Foto: Archivo Particular

Carlos Sánchez Cortés es el director general de la firma de abogados De la Espriella Lawyers, la misma a través de la cual el recién posesionado presidente de la República, Abelardo de la Espriella Otero, construyó buena parte de su patrimonio y nombre como litigante. Además, está casado con Lilian Pineda, hermana de la nueva Primera Dama, Ana Lucía Pineda, que durante 20 años ofició como directora administrativa de ese bufete.

El abogado Carlos Sánchez, concuñado del jefe de Estado, se presenta en su página web así: “Su actividad como...