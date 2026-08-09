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Concuñado del Presidente demandó a la única víctima reconocida del caso Dololed

Se trata del abogado Carlos Sánchez, director de la firma De la Espriella Lawyers, que hoy representa a la firma Pronabell, productora del cuestionado fitoterapéutico. El demandado es José Gregorio Uribe, quien tardó siete años en conseguir que un juez reconociera que Dololed pudo matarlo. El Espectador reconstruye esta historia.

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María José Medellín Cano y Juan David Laverde Palma
09 de agosto de 2026 - 01:00 p. m.
Carlos Sánchez, director de la firma De la Espriella Lawyers, que hoy representa a la firma Pronabell, productora del cuestionado fitoterapéutico. Y José Gregorio Uribe, quien casi muere en 2018 por una reacción anafiláctica, tras tomar Dololed.
Carlos Sánchez, director de la firma De la Espriella Lawyers, que hoy representa a la firma Pronabell, productora del cuestionado fitoterapéutico. Y José Gregorio Uribe, quien casi muere en 2018 por una reacción anafiláctica, tras tomar Dololed.
Foto: Archivo Particular

Carlos Sánchez Cortés es el director general de la firma de abogados De la Espriella Lawyers, la misma a través de la cual el recién posesionado presidente de la República, Abelardo de la Espriella Otero, construyó buena parte de su patrimonio y nombre como litigante. Además, está casado con Lilian Pineda, hermana de la nueva Primera Dama, Ana Lucía Pineda, que durante 20 años ofició como directora administrativa de ese bufete.

El abogado Carlos Sánchez, concuñado del jefe de Estado, se presenta en su página web así: “Su actividad como...

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
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José Gregorio Uribe

 

Juan Montoya(cnp52)Hace 23 minutos
No faltaran los diez millones de Edgar Vinascos que defiendan estos atropellos.
Juan Montoya(cnp52)Hace 24 minutos
Ahi estan, diran que el señor Acelas no estaba recogiendo cafe.
javier arlés(96673)Hace 6 horas
¿"Patria milagro"? Este episodio de vergüenza es muestra de lo que nos espera. "Patria tenebrosa".
Edgar Vinasco Bernal(63418)Hace 7 horas
Y cuando puso la demanda? El sábado o hoy domingo? Recuerdan? El presidente ADLE se posesiono el viernes.
unciudadanomás(10102)Hace 7 horas
Esa demanda también tendrá la intención de presionsr a los magistrados de Bucaramanga? Para que teman por otra demanda o denuncia en su contra, esta vez?
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