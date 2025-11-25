Las siete claves de la condena contra Santiago Uribe Vélez

El hermano del presidente fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Foto: Archivo

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Antioquia condenó Santiago Uribe Vélez a 28 años y tres meses de cárcel. Se trata de una decisión judicial que avanza en el esclarecimiento de una investigación sobre el paramilitarismo en Antioquia y la participación del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez en esas andanzas criminales.

