Las siete claves de la condena contra Santiago Uribe Vélez

El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Su caso habla sobre grupos paramilitares, la expansión armada en Antioquia y el papel del ganadero en esa época de guerra. Aquí las claves para entender la decisión judicial.

Redacción Judicial
26 de noviembre de 2025 - 12:07 a. m.
El hermano del presidente fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Foto: Archivo

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Antioquia condenó Santiago Uribe Vélez a 28 años y tres meses de cárcel. Se trata de una decisión judicial que avanza en el esclarecimiento de una investigación sobre el paramilitarismo en Antioquia y la participación del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez en esas andanzas criminales.

