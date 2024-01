Condenado exsenador Musa Besaile fue enviado a prisión domiciliaria

Exsenador Musa Besaile condenado por parapolitica, quedó en libertad

El excongresista del partido de la U, Musa Besaile, fue enviado a prisión domiciliaria. Se encontraba recluido en un batallón del Ejército ubicado en Montería (Córdoba). En diciembre pasado aceptó cargos por parapolítica y en mayo de 2023 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a siete años de prisión por haberse aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para hacer campaña a la Cámara de Representantes entre 2001 y 2002.

Besaile estaba preso desde octubre de 2017 cuando se entregó a la Policía luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura en su contra por su presunta participación en el caso del cartel de la toga. No obstante, el caso que más ha avanzado fue el de parapolítica, en el que la justicia comprobó en mayo de 2023 su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley, delito que aceptó ante el alto tribunal. La alta corte determinó que el político participó en una alianza paramilitar junto con el Bloque Córdoba de las autodefensas, dirigido por Salvatore Mancuso. El expediente en su contra señala que recibió apoyo de los paramilitares para llegar al Congreso y que, a cambio, entregó dos secretarías departamentales de Córdoba a personas cercanas al excomandante paramilitar.

En septiembre de 2023, el exsenador también aceptó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia haber conformado y liderado un entramado de corrupción para apropiarse de los recursos de Córdoba. Según dijo el político, se alió con el exgobernador de ese departamento Alejandro José Lyons. De acuerdo con el expediente de Besalie por este caso, para las elecciones regionales para el periodo 2012-2015, Besaile y Lyons, este último candidato para la Gobernación de Córdoba, hicieron una alianza para desviar los recursos del departamento hacia sus arcas. Los dos habrían manipulado procesos de contratación estatal, específicamente convenios relacionados con ciencia y tecnología, que financiaba Colciencias.

Ambos hechos se conocen meses después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió dejarlo por fuera de esa justicia especial después de concluir que sus aportes a la verdad “no son relevantes y denotan falta de seriedad y de compromiso”. Tras escuchar la contribución a la verdad que Musa Besaile expuso en cuatro diligencias ante la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas estableció que: su aporte de verdad no abarca aspectos relevantes de su compromiso, los aportes no son amplios y exhaustivos sobre otras personas que habrían estado involucradas con los hechos que relata; no aportó hechos relevantes adicionales para develar la verdad del conflicto armado, y, por último, que los aportes de información entregados no son suficientes para mantener u obtener un beneficio.

