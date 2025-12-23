Condenan a 16 meses de prisión a mayor del Ejército por atacar a dos mujeres en sus filas

El mayor Jeferson Calimán García fue juzgado por el delito de ataque al inferior. Según las pruebas, además de comentarios ofensivos, las atacó físicamente. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El mayor del Ejército, Jeferson Calimán García, fue condenado por haber atacado a dos mujeres que hacían parte de sus filas en diciembre de 2023. De acuerdo con las pruebas presentadas en el caso, el uniformado no solo las agredió verbalmente insultándolas por ser mujeres, sino que también las atacó físicamente.

El caso en contra de Calimán García inicialmente fue resuelto por el Juzgado 1315 Penal Militar y Policial, que lo había condenado a 14 meses de prisión. Sin embargo, en segunda instancia, el caso llegó al Tribunal Superior Militar y Policial, el cual aumentó el monto de la condena dos meses más.

Los hechos por los que les fue impuesta la pena ocurrieron en el Cantón Militar Pichincha, ubicado en Cali (Valle del Cauca), en diciembre de 2023. En ese entonces, el uniformado era oficial del Comando Conjunto Suroccidente No. 2.

De acuerdo con las pesquisas, Calimán García pasó revista a los puestos de centinela de la instalación militar y, durante el procedimiento, “el oficial desplegó actos violentos contra las mujeres”. Según la Fiscalía de esa jurisdicción, el hombre hizo comentarios despectivos en contra de las mujeres del pelotón, manifestando cosas como que “las mujeres no sirven para el Ejército” y otros descalificativos por su género.

Asimismo, fueron documentadas en el caso agresiones físicas del mayor contra sus subordinadas. Una de las mujeres, según quedó demostrado, fue víctima de empujones y el lanzamiento de una radio de dotación en su rostro.

El caso fue analizado con enfoque de género, pues se estableció que las uniformadas fueron atacadas por ser mujeres en el contexto militar. Para el Tribunal, las medidas adoptadas por el mayor Jeferson Calimán García fueron “inaceptables” y “reprochables”.

