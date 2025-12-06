Condenan a 18 años de prisión a hombre que abusó sexualmente de una joven en Buenaventura

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de agosto. El hombre se entregó casi 10 días después. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 3 de agosto, Stevan Riascos Hernández abusó sexualmente de una joven de 20 años en Buenaventura (Valle del Cauca). Por esos hechos, acaba de ser condenado a 18 años y cinco meses de prisión. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el ataque a la mujer.

La Fiscalía obtuvo distintas pruebas que dieron cuenta de que Riascos Hernández atacó sexualmente a la víctima y la maltrató físicamente en el corregimiento Bendiciones. El hecho se dio luego de que ella le pidiera a un amigo que la llevara a su vivienda y fue Riascos quien se ofreció a hacerlo.

Con diferentes excusas de que no había vehículos, señaló el ente investigador, el ahora condenado la trasladó “a una habitación de un hostal y la sometió violentamente, arrastrándola por el suelo hasta dejarla inconsciente”.

Después de recuperar el conocimiento, la mujer logró salir del establecimiento y fue auxiliada. Tras el ataque, viajó a Cali (Valle del Cauca) y recibió asistencia médica especializada. Por el hecho, el pasado 12 de agosto Riascos Hernández se entregó a las autoridades en Tuluá (Valle del Cauca). Desde entonces permanece privado de la libertad.

Tras aceptar su responsabilidad en la agresión y abuso sexual, fue declarado responsable de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y acceso carnal violento, y deberá cumplir su pena en centro carcelario. La sentencia quedó en firme.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.