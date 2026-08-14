Condenan a 21 años de cárcel a uno de los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Harold Daniel Barragán Ovalle, capturado en Bogotá en la noche del 30 de agosto, es la séptima persona vinculada al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Foto: Fiscalía

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A 21 años y 4 meses de prisión fue condenado uno de los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial. Se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, quien fue sentenciado por su participación en el magnicidio el pasado 7 de junio de 2025, tras las pruebas que presentó la Fiscalía.

Si bien ya se conocía el sentido del fallo, solo hasta este viernes 14 de agosto, un juez penal especializado de Bogotá dio lectura a la sentencia de 21 años y 4 meses de prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según pudo determinar el ente investigador, Barragán Ovalle participó, a través de cuatro videollamadas, en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque. En esas comunicaciones, por ejemplo, se seleccionó el lugar donde se ejecutó finalmente el atentado contra el precandidato presidencial.

La Fiscalía también detalló que Barragán Ovalle es señalado de haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima. Además, el hoy condenado también ayudó a Elder José Arteaga, alias Chipi, a permanecer oculto y evadir a las autoridades.

La investigación arrojó que Barragán Ovalle hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas. Además de la condena que tendrá que pagar en prisión, el condenado tendrá que pagar una multa de 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025.

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