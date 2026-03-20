Condenan a 22 años de cárcel a alias “El Viejo” por crimen de Miguel Uribe Turbay

A la cárcel alias “El Viejo”, presunto enlace con determinadores del asesinato de Miguel Uribe Foto: Fiscalía

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Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue condenado a 22 años de prisión por el asesinato del exsenador y exprecandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El hombre aceptó su responsabilidad en la organización y coordinación del crimen e hizo un preacuerdo con la Fiscalía.

Al revisar las pruebas recolectadas en el caso por el ente acusador, una juez penal de conocimiento avaló la negociación que se hizo entre “El Viejo” y la Fiscalía y determinó que este hombre debe pagar 22 años y cuatro meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la investigación se conoció que alias “El Viejo” fue contactado para planear el ataque en contra del político el 7 de junio del año pasado. Él, según las pesquisas, le encargó articular el plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, quien habría definido la logística y los roles que cumplirían los demás implicados en el crimen.

Adicionalmente, Pérez Marroquín siguió al asesinado político en marzo de 2025, “cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá”, asegura la Fiscalía.

De igual manera, las pruebas dan cuenta de que le entregó a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”, el arma de fuego con la que se le disparó a Miguel Uribe Turbay, y que había sido modificada para aumentar su letalidad.

Una semana después del ataque, dice el ente investigador, “El Viejo” le envió dinero y un celular a Martínez Martínez, y también la ayudó a huir a Caquetá, donde habría sido “entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc”.

Durante la audiencia, alias “El Viejo” pidió perdón a la familia Uribe Turbay por el crimen en contra del exsenador y aseguró que “no hay palabras que justifiquen dicho acto, pero pues ya está hecho”. Agregó que “aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, murió un padre y un esposo”.

Por el crimen en contra del político también han sido condenados Carlos Eduardo Mora, alias “El Veneco”, y Katherine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”, ambos a 21 años de prisión.

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