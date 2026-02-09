Condenan a 27 años de prisión a “El Obrero”, por homicidios sistemáticos en Boyacá

Resume e infórmame rápido

El paramilitar Hernán Giovanni Arteaga Plazas, alias “El Obrero”, fue condenado a 27 años de prisión. La justicia lo encontró responsable de homicidios sistemáticos ocurridos entre 2002 y 2003 en Boyacá, los cuales fueron calificados como crímenes de lesa humanidad.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja lo condenó a 330 meses de prisión (27 años y 6 meses), por su coautoría en cuatro homicidios agravados en concurso homogéneo y sucesivo. La justicia encontró que los crímenes hicieron parte de una estrategia sistemática en contra de personas señaladas como colaboradoras de la guerrilla o delincuentes comunes.

En la decisión, el juzgado también resaltó que los hechos por los cuales se condenó al paramilitar son imprescriptibles por haber sido sistemáticos y generalizados. Asimismo, se estableció que “El Obrero” utilizó fachadas, como la venta de minutos telefónicos en la Plaza de Bolívar de Tunja, para identificar y ubicar a las víctimas.

Dentro de la sentencia, también se señala que el Estado tuvo participación en los crímenes al permitir la operación del grupo paramilitar y a través del apoyo de integrantes de la Fuerza Pública y de organismos estatales como el DAS, el CTI y la Policía.

Dentro de las víctimas que fueron reconocidas en este caso están Ricardo Rosales Orozco, Óscar Eliécer Moreno, Dydyer León y Juan Pablo Castro.

