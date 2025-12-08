Condenan a 30 años de cárcel a asesino de fiscal en Fusagasugá (Cundinamarca)

Deiver Jair Rodríguez Burgos asesinó al fiscal especializado Karin Sefair Calderón en un parqueadero para robarle un maletín con más de COP 100 millones. Foto: Fiscalía

Deiver Jair Rodríguez Burgos fue condenado a 30 años y 7 meses de prisión por su participación en el asesinato del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá (Cundinamarca).

El hombre fue encontrado responsable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Rodríguez Burgos interceptó al fiscal en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá. En ese lugar lo intimidó con un arma de fuego y le disparó en una pierna para quitarle un maletín con dinero que acababa de retirar del banco.

Cuando el fiscal cayó al suelo, Rodríguez Burgos lo golpeó y le disparó en el abdomen. Finalmente, se quedó con el maletín que contenía COP 128 millones y emprendió la huida a bordo de una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar.

Rodríguez Burgos fue capturado el pasado 10 de septiembre por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin del Departamento de Policía de Cundinamarca, en el peaje Gambote en la vía que conduce de San Onofre (Sucre) a Cartagena (Bolívar).

