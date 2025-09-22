Condenan a 36 años de cárcel a los asesinos del fundador de Arepas El Carriel

El empresario Luis Alfonso Valencia y su mayordomo, Darío López Herrera, fueron hallados sin vida en la noche del 11 de noviembre de 2024, en una finca de Guaduas (Cundinamarca). Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Johan Daniel Pinzón Díaz y Sergio Alejandro Gómez Quintero tendrán que pagar condenas de más de 36 años de prisión, tras haber aceptado su responsabilidad en el asesinato del empresario Luis Alfonso Valencia y de su mayordomo, Darío López Herrera, en hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2024, en una finca del municipio de Guaduas (Cundinamarca).

Los dos hombres llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía, tras aceptar ser responsables de los delitos de homicidio y hurto calificado agravados, secuestro simple y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. En febrero de este año habían sido capturados y desde entonces se encuentran recluidos en un centro carcelario.

Según la información recavada por la Fiscalía y aceptada por los dos hombres, hoy condenados, Johan Daniel Pinzón Díaz era trabajador de la finca de Luis Alfonso Valencia, fundador de la empresa de alimentos Arepas El Carriel. El hombre habría accedido a información sobre los objetos de valor que había en la finca y se la habría entregado a un grupo delincuencial de la región.

Lea también: La JEP reitera que no habrá una sola sanción en contra de las Farc, como lo pedían

Con esa información en sus manos, hombres armados llegaron hasta la finca, amarraron de pies y manos a Valencia y a su mayordomo, Darío López Herrera. También a la pareja sentimental del empresario, una mujer que logró salir ilesa. Les dispararon en reiteradas ocasiones y huyeron del lugar, con una motocicleta y un carro que estaban en la propiedad y que fueron hurtados.

En la noche de ese 11 de noviembre, las autoridades llegaron hasta la finca luego de que uno de los empleados de Arepas El Carriel alertara que durante el día no había logrado comunicarse con su patrón. En el sitio, los uniformados que atendieron la llamada se encontraron con las dos víctimas acribilladas y a la mujer aún con vida, quien fue trasladada a un centro asistencial de Fusagasugá.

“Gómez Quintero fue uno de los hombres armados que ingresó al lugar de los hechos, amordazó a las víctimas, las puso en estado de indefensión y les disparó hasta causarles la muerte. Posteriormente, escapó en un vehículo llevándose varios artículos”, dijo la Fiscalía.

Le puede interesar: Abren investigación contra jueza que otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia

“Este lamentable suceso habría ocurrido presuntamente por el hurto de elementos personales, como también el hurto de un vehículo y una motocicleta. Los hechos están siendo materia de investigación por parte de nuestra Policía judicial y nuestra Fiscalía con el fin de lograr la ubicación y captura de los responsables”, dijo en su momento el Juan Carlos Arévalo Rodríguez, subcomandante de Policía de Cundinamarca.

La versión fue confirmada durante la investigación de la Fiscalía y luego por los dos autores materiales del homicidio, quienes aceptaron su responsabilidad. Johan Daniel Pinzón Díaz pagará 36 años de prisión y Sergio Alejandro Gómez Quintero pasará 36 años y ocho meses en la cárcel.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.