Condenan a 37 años de prisión a “Iván Márquez” por asesinato de militares en Antioquia

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, para ese momento, alias Iván Márquez era máximo cabecilla del bloque noroccidental de las antiguas Farc.

Redacción Judicial
02 de marzo de 2026 - 05:26 p. m.
Iván Márquez es desertor del proceso de paz de 2016 y ahora comanda la disidencia de las Farc llamada la Segunda Marquetalia.
Foto: Radio Nacional
Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, fue condenado a 37 años de prisión por un juzgado penal especializado de Antioquia que valoro las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y lo encontró culpable por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo.

Alias Iván Márquez era el máximo cabecilla del bloque noroccidental de las antiguas Farc cuando ocurrió el secuestro y asesinato de cuatro integrantes del Ejército Nacional en zona rural de Turbo (Antioquia) el 2 de julio de 1997.

Según detalló el ente investigador, las víctimas pertenecían a la Brigada XVII cuando fueron atacados por hombres armados. Tres de ellos fueron heridos durante el enfrentamiento armado con los frentes 5, 18, 57 y 58. Se trataba del capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, quienes fueron trasladados para que el enfermo de combate Fabio Pineda Serna los atendiera.

“Hombres armados llegaron al lugar donde los militares recibían los primeros auxilios y se llevaron a cinco uniformados en contra de su voluntad. Luego de presentarlos ante otros jefes de estructura, les causaron la muerte a los tres heridos y al enfermero; mientras que al sargento Pedro José Guarnizo Ovalle lo secuestraron y mantuvieron en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, día en el que fue rescatado”, señaló la Fiscalía

El ente investigador agregó que la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos se conoció que el actuar violento respondió a las directrices que alias Iván Márquez impartió a los diferentes frentes a su cargo para que ejecutaran homicidios y secuestros con fines extorsivos contra miembros de la fuerza pública.

Por Redacción Judicial

