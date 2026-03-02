Condenan a 37 años de prisión a “Iván Márquez” por asesinato de militares en Antioquia

Iván Márquez es desertor del proceso de paz de 2016 y ahora comanda la disidencia de las Farc llamada la Segunda Marquetalia. Foto: Radio Nacional

Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, fue condenado a 37 años de prisión por un juzgado penal especializado de Antioquia que valoro las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y lo encontró culpable por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo.

Alias Iván Márquez era el máximo cabecilla del bloque noroccidental de las antiguas Farc cuando ocurrió el secuestro y asesinato de cuatro integrantes del Ejército Nacional en zona rural de Turbo (Antioquia) el 2 de julio de 1997.

Según detalló el ente investigador, las víctimas pertenecían a la Brigada XVII cuando fueron atacados por hombres armados. Tres de ellos fueron heridos durante el enfrentamiento armado con los frentes 5, 18, 57 y 58. Se trataba del capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, quienes fueron trasladados para que el enfermo de combate Fabio Pineda Serna los atendiera.

“Hombres armados llegaron al lugar donde los militares recibían los primeros auxilios y se llevaron a cinco uniformados en contra de su voluntad. Luego de presentarlos ante otros jefes de estructura, les causaron la muerte a los tres heridos y al enfermero; mientras que al sargento Pedro José Guarnizo Ovalle lo secuestraron y mantuvieron en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, día en el que fue rescatado”, señaló la Fiscalía

El ente investigador agregó que la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos se conoció que el actuar violento respondió a las directrices que alias Iván Márquez impartió a los diferentes frentes a su cargo para que ejecutaran homicidios y secuestros con fines extorsivos contra miembros de la fuerza pública.

