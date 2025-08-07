Condenan a 60 años de cárcel a tres homicidas de funcionaria de la Registraduría

Se trata de Yuverlis Bermúdez, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado. Foto: Fiscalía

Yuverlis Bermúdez, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, responsables de la muerte de Duperly Arévalo Carrascal, deberán cumplir una pena de 60 años de prisión por el crimen de la funcionaria de la Registraduría de Gamarra (Cesar). El Tribunal Superior de Valledupar dejó en firme la condena por su participación en los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2023.

Estas tres personas, el día del crimen, ingresaron a las instalaciones de la entidad en medio de golpes, incendiaron la edificación, ocasionaron la muerte de la funcionaria y dejaron heridas a seis personas más. Por eso, fueron encontradas culpables de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas; así como el delito de incendio.

De acuerdo con pruebas aportadas por la Fiscalía en el caso, Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, “ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé”. Por su parte, William Castro Torrado y otros dos hombres “recibieron el combustible, que fue rociado y usado para incendiar el inmueble. Esta acción ocasionó la muerte a una servidora y generó quemaduras de gravedad a otras seis personas”, expuso el ente investigador.

La investigación, dirigida por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial, evidenció que los hechos ocurrieron en el marco de una manifestación violenta provocada por una decisión electoral que perjudicaba a un candidato. Durante el ataque, un grupo de personas irrumpió en la sede de la Registraduría de Gamarra y le prendió fuego.

El 11 de noviembre de 2023, tras una investigación de 14 días, la Fiscalía capturó cinco personas que estarían vinculadas con el ataque a la sede de la Registraduría en Gamarra. Según informó el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, los detenidos participaron en los disturbios que derivaron en la quema y destrucción de la Registraduría municipal.

Estos hechos ocurrieron un día antes de las elecciones y estuvieron relacionados con la revocatoria de la candidatura de Fernando Márquez, del partido En Marcha, ordenada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 12 de octubre de 2023.

