Condenan a alias “Negro Ober” por amenazar con quitarle la vida a una fiscal en Bucaramanga

Alias "Negro Óber", cabecilla de Los rastrojos. Foto: Twitter

A 36 meses de prisión fue condenado alias “Negro Ober” por amenazar de muerte a una fiscal en Bucaramanga. Así lo detalló la Fiscalía General de la Nación en un reciente comunicado en el que además explicó que Ober Ricardo Martínez admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

En el proceso, debido al material probatorio aportado por la Fiscalía y el asesoramiento de su abogado, “Negro Ober” aceptó los cargos, por lo que un juez de conocimiento aprobó un preacuerdo, por lo que se impartió la pena de 36 meses y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes.

Según el ente investigador, las intimidaciones a la fiscal por parte del cabecilla de Los Rastrojos Costeños se enmarcan en la investigación que la funcionaria adelantaba contra la esposa de “Negro Ober”. La mujer sería responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso de extorsión agravada.

Los hechos se registraron el 27 de marzo de 2023 cuando Martínez grabó un video amenazante desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo en Girón, Santander, donde cumplía una condena.

La organización criminal Los Rastrojos Costeños se ha caracterizado por sus hostigamientos a la justicia y tras la captura de la supuesta líder financiera, el episodio se repitió. Nego Ober se filmó a sí mismo desde la cárcel de Girón (Norte de Santander) lanzando una amenaza directa a las autoridades: “Señores Fiscalía, con todo el respeto del mundo. Si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco (…) Les voy a matar a comerciante por comerciante”.

