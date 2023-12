Condenan a coronel del Ejército (r) Jorge Amor Páez por masacre paramilitar

Coronel (r) del Ejército Jorge Amor Páez./ Archivo particular. Foto: Archivo particular.

El Tribunal Superior de Buga acaba de condenar a 31 años de cárcel al coronel retirado del Ejército Jorge Amor Páez por su participación en la masacre de Alaska. De acuerdo con la investigación, el 10 de octubre de 2001, paramilitares hicieron presencia en los corregimientos de La Habana, Alaska y La Magdalena, del municipio de Buga (Valle del Cauca). En el sitio, el grupo armado asesinó a 24 hombres que alcanzaron a reunir, acusándolos de tener vínculos con los grupos rebeldes de la región.

El antiguo alto oficial fue vinculado a la investigación luego de que tres exparamilitares que participaron en la masacre indicaran que Amor Páez tuvo conocimiento de que el grupo criminal iba a ingresar a esta zona del municipio a matar varios de sus integrantes.

“En sentir de esta Sala su proceder (el del coronel Amor) resulta altamente reprochable, ya que pese a tener conocimiento de sus deberes constitucionales, legales y funcionales, así como también la obligación de proteger a la población, no lo hizo, siendo por demás un sujeto con un alto rango militar y un gran conocimiento en su labor diaria, por lo que ese no hacer resulta altamente reprochable, porque fue él, y no otra persona, quien decidió dejar desprotegida a la población civil, y teniendo la posibilidad de hacerlo, no optó, en lo más mínimo, por tomar alguna medida de protección hacia ellos”, dice el fallo de 150 páginas del Tribunal.

El documento, que tumbó el fallo de primera instancia que absolvía al exmilitar, agregó que: “Evidentemente, conductas omisivas como la desplegada por Amor Páez, fracturan la preservación de la convivencia pacífica de las personas y ofende la conciencia de la humanidad, más cuando los militares, únicos legitimados para portar armas de la República, deben estar realmente comprometidos con sus funciones y obligaciones, porque prestan un servicio para la sociedad y todos los habitantes del territorio nacional, máxime en nuestro país que lamentablemente ha tenido que sufrir por más de medio siglo un conflicto interno”.

Su posible rol en los falsos positivos

En agosto de 2023, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme el llamado a juicio de Amor Páez, excomandante de la Brigada Móvil 11 del Ejército, señalado de ser uno de los máximos responsables de la ejecución de civiles que fueron presentados falsamente como guerrilleros en Dabeiba, Antioquia.

La decisión de la JEP se dio luego de resolver el recurso de apelación que presentó Amor Páez, en el que reclamaba que no podía llamársele a juicio sin revisar previamente su solicitud de nulidad frente a la imputación en su contra. Amor había pedido la nulidad en el proceso argumentando falta de garantías, injurias en su contra y negando su responsabilidad en los hechos sobre los que se le acusa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.