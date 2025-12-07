Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Condenan a integrantes de red de trata de personas que enviaba mujeres de Colombia a Grecia

La justicia determinó que dos mujeres y un hombre se encargaban de engañar a las mujeres con falsas promesas de trabajo. En el país europeo les quitaban sus documentos y las obligaban a prostituirse.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
07 de diciembre de 2025 - 07:34 p. m.
Se trata de alias "Juan David". Dos mujeres que al parecer hacían parte de la red, también fueron capturadas.
Se trata de alias "Juan David". Dos mujeres que al parecer hacían parte de la red, también fueron capturadas.
Foto: Fiscalía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tres personas que hacían parte de una red de trata de personas que enviaba mujeres desde Colombia a Grecia, fueron condenadas. Se trata de dos mujeres y un hombre que, de acuerdo con la justicia, engañaban a las víctimas con falsas promesas de trabajo y, en el país europeo, les quitaban los documentos, maltrataban y obligaban a prostituirse.

Por sus preacuerdos con la Fiscalía, Juan David Ceballos Madrid fue condenado a una pena de seis años y siete meses de prisión por los delitos de trata de personas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Por su parte, Paola Andrea Acevedo García y Evelin Andrea Gómez Ramírez, respectivamente, recibieron seis años y siete meses de prisión, y tres años y dos meses de prisión como responsables del delito de trata de personas.

De acuerdo con las pruebas recolectadas por el ente investigador en el caso, estas personas contactaron jóvenes en diferentes sectores de Medellín (Antioquia), les ofrecieron trabajo como meseras en un bar de Atenas y las convencieron de viajar con la promesa de que se les pagarían diariamente EUR 100. Adicionalmente, prometían ayuda económica, alojamiento y alimentación.

Sin embargo, al llegar al país europeo, las víctimas eran despojadas de sus pasaportes y pertenencias, y se les cobraban deudas de entre EUR 1.300 y EUR 3.200, que debían pagar ejerciendo actividades sexuales. Adicionalmente, les imponían jornadas excesivas sin descanso, eran maltratadas psicológica y físicamente, y estuvieron incomunicadas de sus familiares.

Las averiguaciones de la Fiscalía iniciaron por “las denuncias de varias víctimas que fueron rescatadas de clubes nocturnos y reservados en diferentes ciudades de Grecia”. La mayoría de las víctimas eran mujeres de escasos recursos que, “mediante engaños y falsas promesas laborales habrían sido llevadas desde la ciudad de Medellín a la capital griega para ser sometidas y obligadas a prostituirse”, señaló el ente investigador dentro de las pesquisas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Trata de personas

Grecia

Fiscalía

Medellín

Prostitución

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.