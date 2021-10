Condenan a la exalcaldesa de Neiva Cielo González por contrato de $360 millones

Cielo González Villa, poderosa exalcaldesa de Neiva, exgobernadora del Huila y exembajadora fue condenada por irregularidades en un contrato público. Se trata de un convenio por $360 millones que firmó siendo mandataria de la capital huilense, en 2005, para formular proyectos que mejoraran el acueducto de la ciudad. Un juez la halló responsable fue hallada responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y le dio el beneficio de casa por cárcel.

Según recogió la Fiscalía, en abril de 2005, mientras era alcaldesa, Cielo González Villa le entregó de manera directa el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica a la Secretaría Ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello (Secab). El objeto del contrato “era recibir asistencia técnica por parte de esta última, para la formulación y gestión de proyectos en componentes técnicos, financieramente viables que permitieran optimizar el sistema de acueducto de la ciudad” y el valor se pactó en $360 millones.

El lío vino cuando la entonces alcaldesa ordenó transferir el dinero a la entidad. La totalidad del dinero la transfirieron por medio de las Empresas Públicas Municipales de Neiva ESP de contado y sin que se terminara el contrato. Según demostró la Fiscalía, era necesario un convenio interadministrativo aparte para realizar el pago de esa manera. Además, no hubo selección objetiva porque Cielo González Villa entregó el contrato a la Secab a través de una carta en la que se establecieron las condiciones del convenio.

“También se estableció que hubo falta de planeación y la interventoría fue ejecutada a través de otro contrato con una empresa privada seleccionada meses después de iniciar la ejecución del convenio. Por otra parte, la Secab, para cumplir el objeto contractual subcontrató a un tercero, el cual adelantó el estudio integral en las fases de captación, conducción, plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento de agua potable”, dijo la Fiscalía.

La exalcaldesa de Neiva le anunció al diario La Nación que apelará el fallo y dijo que, de ser necesario, iría hasta la Corte Suprema de Justicia. “Lo que si me sorprende es que cada que anuncio cualquier aspiración a cargos de elección popular, aparecen fallos como este en plena época preelectoral. Espero que esta no haya sido la motivación, y aspiro ir hasta las últimas instancias para demostrar que esta decisión, no tuvo todos los soportes legales”, añadió la exmandataria en diálogo con el periódico local.

Cielo González Villa pagará 48 meses de prisión, aunque ya fue enviada a casa por cárcel. Durante 60 meses, es decir cinco años, no podrá ejercer cargos públicos. Ya en diciembre de 2019 el Consejo de Estado había dejado en firme una sanción de la Procuraduría en la que también se cuestionaban contratos que firmó la exmandataria, que pertenece a una poderosa familia del Huila, durante el mismo periodo al frente de la Alcaldía de Neiva (2004-2007).