Condenan a Marco Antonio Parra por feminicidio de Emily Villalba, de 15 años, asesinada en Chocontá

Marco Antonio Parra pagará una pena de 43 años y nueve meses de cárcel por el delito de feminicidio agravado. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Emily Dayana Villalba, una niña de 15 años de Chocontá (Cundinamarca), fue asesinada el pasado 12 de marzo en zona rural del municipio. Salió de su casa vestida con el uniforme del colegio, supuestamente a una cita médica, pero nunca regresó.

Fue encontrada sin vida en la noche de ese mismo día y, durante la investigación, las autoridades identificaron a su vecino como el presunto feminicida.

Se trata de Marco Antonio Parra, quien fue capturado dos días después de la muerte de la menor, luego de que una cámara de seguridad lo capturara caminando con la víctima en una carretera destapada.

Ocho meses después, el hombre fue condenado a 43 años y nueve meses de cárcel por el delito de feminicidio agravado.

Una prenda de vestir, un bolso y finalmente el celular del ahora condenado permitieron, junto a la prueba pericial de ADN, acreditar que el material genético hallado en el cuerpo de la joven asesinada correspondía al de Parra Rodríguez.

El hombre fue declarado responsable del…

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía informó sobre la sentencia y explicó que “Parra Rodríguez abordó a la víctima en la vereda Pueblo Viejo Alto y la condujo a un área boscosa donde las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la adolescente”.

El ente investigador agregó que las verificaciones realizadas en el lugar permitieron hallar una prenda de vestir, un bolso y un teléfono celular que pertenecían al condenado.

“Además, la prueba pericial de ADN acreditó que el material genético hallado en el cuerpo de la joven correspondía a Parra Rodríguez. Estos elementos reafirmaron la teoría de que el hombre fue la última persona que tuvo contacto con la menor de edad”, agregó la Fiscalía.

Según los primeros reportes, la menor fue encontrada sin vida, con laceraciones y hematomas en el cuello, que indicarían una muerte presuntamente por asfixia mecánica

Emily Dayana Villalba estudiaba en el colegio Agro Industria de Chocontá hacía parte de la Banda Sinfónica y de la Banda Marcial, donde interpretaba el bombo, timbales, platillos y redoblantes.

Una de sus profesoras escribió un mensaje para despedir a su alumna:“Tuve el honor de tenerla como estudiante y aunque el vacío es inconmensurable, me llevo el recuerdo de una hermosa niña que amaba la música y siempre llevaba en su rostro una sonrisa con un gran sentido de la responsabilidad”.

