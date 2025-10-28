Condenan a más de 10 años de cárcel a dos policías por chuzadas a Marelbys Meza

Ilustración Marelbys Foto: Ñiampira

Por las chuzadas a Marelbyz Meza, extrabajadora de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en Reino Unido, fueron condenados dos policías que participaron en las interceptaciones ilegales a la mujer. Se trata de del capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas, quienes fueron condenados a más de 10 años en prisión.

El monto de la condena fue dado a conocer este martes por el juzgado 53 penal de Bogotá, el cual determinó que son culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones. A Correa se le impusieron 11 años y tres meses de prisión, mientras que a Morales se le condenó a 12 años y un mes de cárcel.

Durante el proceso, la Fiscalía determinó que ambos policías, desde su cargo en el área de comunicaciones, fueron claves en la redacción de documentos ficticios en los que se señaló a Meza como alias “La Madrina” y a su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como alias “La Cocinera”. Ambas, supuestamente, enlaces del Clan del Golfo, según los uniformados.

En la pasada audiencia, donde se leyó el sentido de fallo, la jueza del caso manifestó que “el contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”.

El caso se originó, porque, a comienzos de 2023, se presentó un robo por más de $4.000 millones en la casa de Sarabia, motivo por el cual se llevó un procedimiento, también irregular, para someter a Meza a una prueba de polígrafo, con el fin de averiguar si estuvo o no involucrada en el robo.

