Condenan a mujer que pagaba a militares para que entregaran información al Clan del Golfo

Teresa Jaramillo Giraldo, alias “La tía”, fue condenada a cuatro años de prisión por haber sobornado a integrantes del Ejército para que le pasaran información al Clan del Golfo. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer trabajó de la mano con un cabo retirado de la institución, el cual ayudaba a ofrecer dádivas.

La mujer suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, en el cual aceptó su participación en una red de corrupción, que estaba al servicio de la subestructura Arístides Mesa Páez del Clan del Golfo. Según las pruebas, se encargaban de entregar dinero a algunos integrantes de las fuerzas militares a cambio de información confidencial que permitiera a los líderes de la organización criminal evadir a las autoridades.

La condena fue impuesta por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Alias “La tía”, según las pruebas, “articulaba a un grupo de personas que contactaba a militares y les pagaba determinadas sumas de dinero a cambio de detalles sobre los movimientos de las tropas y las operaciones contra el Clan del Golfo en las regiones del Magdalena Medio y Sur de Bolívar”.

Dentro de esos mismos hechos, fue condenado recientemente el cabo primero en retiro del Ejército, Juan David Caicedo Lucumí. Este exuniformado, por orden de “La tía”, ofreció a un oficial $100 millones por datos privilegiados de su unidad militar.

Asimismo, fueron condenados Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo, este último, hijo de alias “La tía”. Estos dos hombres fueron los encargados de desembolsar cada uno $25 millones a otro uniformado en Medellín (Antioquia), entre octubre de 2024 y enero de 2025.

