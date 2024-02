Condenan a Ñoño Elías y Musa Besalie por caso Fonade y ordenan capturarlos

MUSA BESAILE Foto: El Espectador - GUSTAVO TORRIJOS

Los excongresistas del Partido de La U Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías fueron condenados por el caso Fonade. La Corte Suprema de Justicia condenó a Besaile a dos años y seis meses de prisión por el delito de tráfico de influencias, mientras que a ‘Ñoño’ Elías a tres años y dos meses por el mismo delito e interés indebido en la celebración de contrato. Ambos habían aceptado cargos en enero pasado. En la decisión el juez ordenó también que tendrán que pagar una multa superior a los 60 salarios mínimos para la época de los hechos.

Le puede interesar: Armando Benedetti declaró por caso Fonade y acusó de persecución a Cristina Lombana

El caso está relacionado con hechos de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Según denuncias que datan desde 2017, los contratos de esa entidad los manejaban, a cambio de coimas, Armando Benedetti, investigado por este caso, y los también exsenadores Besaile y Ñoño Elías.

La génesis del caso se remonta a las declaraciones de Jorge Iván Henao, quien fue asesor de la gerencia de Fonade y ya está colaborando con la Fiscalía. Al parecer, Henao movió sus hilos en la extinta entidad para que le entregaran un contrato a una compañía llamada Certicámara.

Lea: Armando Benedetti es llamado a indagatoria este viernes por caso Fonade

Durante la investigación, la Fiscalía reveló que la misión de ambos comenzó tras “reunirse en 2016, en el Congreso, con el senador Armando Benedetti, reunión en la cual, por solicitud del senador, se convino buscar un contrato en Fonade, ajustado al objeto de la empresa Certicámara para que le fuera adjudicado de manera directa”. Por estos hechos, Henao fue llamado a juicio junto a cinco personas más, entre las que hay una exasesora de la UTL de Benedetti, Elsy Mireya Pinzón.

En la decisión, el juez ordenó capturarlos, pero esto quedaría congelado si se presenta un recurso de apelación. El Espectador consultó a los abogados defensores de ambos, quienes aseguraron que estudiaran el fallo para tomar una decisión al respecto.

Lea también: El escrito de acusación que enreda a Armando Benedetti

En octubre de 2023, Armando Bendetti, nuevo embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), rindió interrogatorio por este caso ante la Corte Suprema de Justicia. A la salida de la diligencia, aseguró que la magistrada Cristina Lombana lo cuestionó por haber solicitado el aplazamiento de la audiencia de una audiencia. “Todo esto es una emboscada. No hay un solo testigo que declare en contra de mí. Hoy me gritó, me regañó, ella cree que esto es un colegio”, dijo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.