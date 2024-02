Condenan a siete años a Felipe Muñoz por caso de aborto no consentido

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín anunció la pena que deberá cumplir Felipe Muñoz, líder de la barra de Atlético Nacional y exintegrante de la banda Tr3s de CoraZón, por el delito de aborto no consentido. Muñoz fue condenado este miércoles a 7 años de prisión domiciliaria.

En diálogo con este diario, Muñoz señaló a propósito de la condena: “Reconozco como participe de una democracia y un Estado constitucional de derecho la decisión en segunda instancia, la acato y la respeto. Acudiré a las instancias legales y judiciales que aún me quedan para demostrar mi inocencia, que aunque en esta instancia no haya sido probada, como si lo fue en primera instancia, esperaré demostrarla en la casación o en la impugnación especial”.

El barrista agregó que aunque es respetuoso de la decisión, si cree necesario “que los fallos indiquen cuándo, a qué horas y cómo se cometió un delito y cuáles son las pruebas que sustentan la argumentación fáctica, para determinar culpable a una persona” e invitó a la gente a ver el documental que está alojado en YouTube sobre su caso, si quieren profundizar en su versión de los hechos.

A su turno, Paola Duque, abogada de Milena Uribe, la mujer que lo denunció en 2018 por darle un líquido con Misoprostol en estado de embarazo, en contra de su consentimiento, aseguró que esta decisión “es un precedente importantísimo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

En su sentencia, de 43 páginas, el Tribunal Superior de Medellín hizo un recuento de los hechos que dieron origen a este proceso. Indicó que Felipe Muñoz y Milena Uribe sostenían una amistad que inició desde finales del año 2014 y por la cual mantenían relaciones sexuales casuales. En la noche del 31 de diciembre de 2017 y la madrugada del 1 de enero de 2018, sostuvieron un último encuentro íntimo. El dos de febrero de 2018, Milena se enteró de que se encontraba embarazada y le informó de ello a Muñoz, como padre de la criatura. Muñoz le pidió que abortara, pedido al que ella se negó rotundamente.

Luego, el 3 de febrero de 2018, Muñoz acompañó a Uribe a la Clínica Las Vegas para hacerse exámenes de laboratorio “y mientras esperaban los resultados, le ofreció un jugo HIT, el cual contenía la sustancia abortiva Misoprostol, que le ocasionó entre el 4 y 5 de febrero de 2018 el cese del proceso de gestación, lo que ameritó la hospitalización e intervención quirúrgica de la víctima”, detalló la decisión.

En sus consideraciones del caso, el Tribunal aseguró que, contrario a lo que expresó la defensa de Muñoz, el testimonio de Milena merece toda la credibilidad, porque es coherente y está respaldado por varios elementos adicionales, por ejemplo, la existencia del recipiente del jugo Hit, lo expresado por los médicos que la atendieron después de ese episodio, los mensajes enviados y recibidos por WhatsApp, la reacción de informar inmediatamente sucedidos los hechos a las autoridades de policía, entre otros.

Por eso para el Tribunal, si bien la defensa de Muñoz señaló que la Fiscalía no demostró más allá de toda duda la responsabilidad del procesado, lo cierto es que, “sí se demostró que Andrés Felipe suministró a Milena Uribe Restrepo en un jugo Hit la sustancia denominada Misoprostol, que en palabras coloquiales es una sustancia abortiva, utilizado para dilatar el cuello del útero y que se produzca la expulsión mecánica del producto en gestación”.

Para el tribunal quedó más que demostrado que Muñoz “no solo entregó la sustancia de manera engañosa, sino que estaba pendiente de la reacción de la mujer luego de la ingesta, era insistente en preguntar por los cólicos y dolores”, así como señala que era claro que Muñoz estaba informado de los efectos abortivos de la sustancia. Así como se notó que él sabía que su proceder no era ético ni legal, al insistirle a Milena “que le diera el recipiente del jugo para no dejar pruebas de su responsabilidad”. El tribunal señaló también que Muñoz tampoco colaboró en impedir el resultado y que, por el contrario, realizó todos los actos posibles para que ese resultado se diera.

En sus conclusiones, el Tribunal validó los argumentos de la defensa de Uribe al decir que el aborto sin consentimiento es una violencia basada en género y un tipo punible de carácter pluridimensional. Es decir, en palabras sencillas, que deben protegerse también los derechos de la mujer gestante y no solo los derechos del no nacido. En la sentencia se reconoció que Muñoz vulneró otros derechos de Milena Uribe, como son el derecho a la vida y la integridad de la mujer gestante atendiendo a la lógica del principio de protección de la vida prenatal, que establece que la protección del no nacido se efectúa mediante la protección de la mujer.

“Lo ocurrido con Milena Uribe es un acto no consentido por la mujer gestante que, en la esfera de su autonomía, había decidido ejercer su derecho a maternar. A su vez, que la autonomía es base fundamental de otros derechos que se ven vulnerados cuando no se tomó en cuenta su derecho a decidir”, señaló al respecto la abogada de la víctima, Paola Duque.

Hace dos semanas, el tribunal revocó la decisión de absolución concedida, en primera instancia, a Muñoz en este caso. La noticia dio un giro de 180 grados en contra del reconocido paisa que hoy debe pagar una condena de 7 años en prisión domiciliaria. En Investigación de El Espectador revelamos algunas de las pruebas clave de este controversial expediente, en enero de 2022, que puede consultar aquí:

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.