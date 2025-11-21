Condenan a tres disidentes de las Farc por atentados terroristas en el Valle del Cauca

Estas personas seguían las órdenes directas de alias "Marlon", principal líder del grupo armado. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tres integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”, fueron condenados por los atentados terroristas en el Valle del Cauca en junio de este año. Según confesaron, seguían las órdenes de alias “Marlon”, principal líder de ese grupo armado.

Se trata de Yicel Jurado Montilla, alias Vanesa; Brayan Stiven Paz Luligo, alias Masco; y Camilo Andrés Ochoa Huertas. Los tres aceptaron un preacuerdo con la Fiscalía General, en el que reconocieron su culpa. Según las pesquisas, los tres se trasladaron al sector conocido como Villa Colombia, en Jamundí, “para recibir dos maletines de obra color naranja con artefactos explosivos, que estaban acondicionados para ser activados de manera simultánea y remota”.

El ente investigador señaló que “dichos elementos fueron trasladados e instalados en la Avenida Sachamate y en la glorieta de la vía Panamericana del barrio El Rodeo”. De los dos artefactos explosivos, uno explotó y ocasionó daños a la infraestructura, y el otro fue descubierto por las autoridades y detonado de manera controlada.

Los tres integrantes de la estructura Jaime Martínez fueron declarados responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armada.

El juez del caso condenó a Jurado Montilla y a Paz Luligo a 10 años y 9 meses de prisión, y al pago de una multa de COP 5.729 millones, equivalente a 4.025 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por su parte, sentenció a Ochoa Huertas a seis años de prisión y a multa de COP 2.882 millones, equivalentes a 2.025 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.