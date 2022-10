Condenan al asesino de Helena Laserna, víctima de una desaparición enigmática

El enigmático caso Helena Laserna tiene su primer desenlace. Camilo Fidel Pinzón Gómez fue sentenciado a 46 años de prisión por orden del Juzgado 1° Especializado de Cundinamarca, por el delito de desaparición forzada. Hasta el momento, es el único responsable por la muerte de la joven Jesseca Helena Laserna, nieta de Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de Los Andes. Un expediente originado en una de las familias más acaudaladas de Colombia y rodeado de pistas relacionadas con la salud mental, los tratamientos experimentales y un hallazgo macabro.

Luego de un juicio de tres años, Pinzón Gómez fue hallado responsable y contra él se emitió una orden de captura, dado que desde principio de este año está libre por vencimiento de términos. El condenado fue la pareja sentimental de María Liliana Laserna, madre de la víctima y paciente de esquizofrenia. La hipótesis señala que, en 2016, Pinzón aseguró enviar a Helena Laserna a un tratamiento experimental en Chile para tratar el autismo que sufría desde temprana edad. Sin embargo, desde ese año se desconoce su paradero.

Enigmática fue la versión que planteó Pinzón Gómez a la familia. Aseguró que Helena Laserna había muerto durante el experimento y junto a casi una decena de niños autistas. Incluso, que al menos tres médicos tratantes se suicidaron una vez supieron del fracaso. Para sostener su posición, como se conoció en el expediente, aseguró que trajo a la víctima de regreso en un vuelo, muerta, y la hizo pasar como una pasajera desmayada para superar los controles migratorios.

Si embargo, la familia Laserna no creyó en la fantasiosa historia y, en 2019, denunció a Pinzón Gómez. En el expediente quedaron vinculados también María Liliana Laserna y la hermana del hoy condenado, Claudia Patricia Pinzón Gómez. El caso tomó una connotación nacional, no solo porque se tratara de una de las familias más poderosas del país, sino por los misterios que rodearon las circunstancias de la desaparición. Entre los enigmas, que Migración Colombia no reportaba ningún viaje a Chile.

Camilo Pinzón y María Liliana Laserna habían tenido una relación tormentosa, al punto que solicitaron ayuda al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el cuidado de la víctima. Para 2016, vivían juntos en una finca en Sesquilé (Cundinamarca). Según confesó el mayordomo Jorge Silva, ese año Camilo Pinzón llegó a casa en una camioneta que tenía en el interior un bulto. El condenado le aseguró que no se acercara, pues se trataba de material radioactivo. Ese bulto, que al parecer sería el cuerpo de Helena Laserna, resultó incinerado en una fogata en la misma propiedad.

María Liliana Laserna fue declarada inocente al final de este expediente. Durante el proceso fue enviada, por un tiempo, a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, a pesar de la oposición de la Procuraduría por su estado mental. Su padre, Mario Laserna, llegó a ser amigo de Albert Einstein y es la génesis de una dinastía de intelectuales, académicos, políticos, empresarios y abogados, entre los que se encuentran, por ejemplo, la congresista Paloma Valencia. Camilo Pinzón, al parecer, está en Ecuador y le espera una sentencia que tiene derecho a apelar en segunda instancia, pero que, a la fecha, lo deja como protagonista de un crimen macabro.

