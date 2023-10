Confirman absolución de dueña de Efecty y Servientrega por los Panama Papers

Consejera Corporativa de Servientrega Foto: El Espectador - José Vargas

El Tribunal Superior de Bogotá acaba de confirmar la absolución de la dueña de Servientrega y Efecty, Luz Mary Guerrero. La reconocida empresaria estaba siendo procesada porque, según la Fiscalía, usó servicios ilegales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. También fueron absueltos Sara Guativa, mano derecha en la compañía de Guerrero y el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, Juan Arellano Rumazo.

Durante la audiencia en la que se tomó esta decisión, el magistrado Jaime Velasco también confirmó lo dicho por el juez de primera instancia: la Fiscalía no investigó, no presentó pruebas claras y cometió muchos errores. “La labor de la Fiscalía no es la de acusar de cualquier manera, por lo anterior e independiente de las copias compulsadas por el juez, este Tribunal considera necesario remitir copia de esta decisión a la oficina del director Nacional del CTI, así como al despacho del fiscal general de la Nación para que tomen los correctivos de rigor y este tipo de anomalías no se vuelvan a presentar”, dijo el magistrado.

En desarrollo

