Confirman condena a excontratista de Inpec por apropiarse $559 millones en viáticos

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la condena de ocho años en contra de un excontratista del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por haber recibido dineros de manera irregular por concepto de viáticos entre 2006 y 2013. De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Fiscalía, el excontratista se habría apropiado de más de $559 millones.

Según las pesquisas, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el ente investigador pudo determinar que se presentó un desvío de hasta $1.249 millones de la caja menor de la entidad a la cuenta bancaria de José Vicente Ballesteros Mejía, el excontratista.

De esta suma, señaló el ente investigador, Ballesteros Mejía se habría apropiado de los mencionados $559 millones, y el restante habría sido entregado a terceros. La transferencia del dinero se efectuó bajo el argumento de que correspondía al pago de comisiones y viajes a otras ciudades.

No obstante, para las fechas referenciadas en los informes de viajes y gastos, Ballesteros Mejía no tenía ningún vínculo ni contratos vigentes con la entidad, " por lo que no podía recibir los recursos que le fueron desembolsados”, agregó la Fiscalía luego de obtener las pruebas.

Así pues, Ballesteros Mejía fue declarado responsable de los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito de particulares. Adicionalmente, deberá pagar una multa equivalente a 37.500 salarios mínimos legales vigentes y, además, deberá cumplir una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 96 meses.

