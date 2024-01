Confirman condena de 20 años de prisión a Policía que abusó de una menor de edad

En la Plaza de Bolívar en Bogotá y de manera simultánea a nivel nacional fue presentada la nueva imagen de la Policía Nacional. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 20 años de prisión que le fue impuesta al patrullero de la Policía, Wilson Andrés Pantoja, por abusar de una menor de 14 años. Los hechos ocurrieron en 2020, cuando el hombre secuestró y luego abusó sexualmente de la menor en el barrio San Cristóbal, sur de Bogotá.

La investigación da cuenta de que el 9 de febrero de 2020, Wilson Andrés Pantoja llevó a la menor hasta su vivienda de ese sector de Bogotá, luego de engañarla para que lo acompañara a comprar un regalo. Allí la secuestró, no le contestó el celular a los familiares de la niña y luego abusó de ella en tres ocasiones “amenazándola con amarrarla con las esposas que él utilizaba para desempeñar su cargo de policial”, dice el fallo. Por último, le dio $20.000 y la envió a su casa en un taxi.

La menor al llegar a su casa le contó a su madre lo que había ocurrido, quien inmediatamente procedió a denunciarlo. Por estos hechos, Wilson Andrés Pantoja fue condenado a 20 años de prisión el 4 de noviembre de 2022, pero su defensa interpuso un recurso de apelación, al considerar que existió una violación al derecho de defensa, pero además intento argumentar que la menor había consentido la relación sexual “porque la joven visitaba al acusado frecuentemente en la Estación de Policía en donde laborada y le enviaba fotos insinuantes al celular”.

Esto dio lugar a que el Tribunal Superior de Bogotá estudiara el caso y confirmara la decisión, al hallarlo culpable y definir que al patrullero no se le violaron sus derechos, pero que además su defensa usó argumentos prejuiciosos para intentar salvarlo de la cárcel.

“Pareciera dar a entender el defensor que el comportamiento de la joven habilitaba al procesado a someterla a vejámenes sexuales en contra de su voluntad. Con esa visión acude, nuevamente, a estereotipo machista según el cual, si una mujer muestra algún interés por un hombre, debe soportar cualquier respuesta o actitud de este sobre ella, además, su consentimiento desaparece o queda limitado. Al respecto, se insiste, la autonomía y el respeto que, como ser humano cobijaba a la joven, se demostró, fue desconocido violentamente por el acusado”, dice la decisión.

El defensor intentó también intentó argumentar que el acto sexual no se consumó porque, según él, el patrullero estaba cansado y borracho. Este argumentó también fue desestimado por el Tribunal. “De cara a este cuestionamiento, se verificó que en el juicio no aparece ninguna prueba que permita establecer el supuesto estado de embriaguez del procesado para el día de los hechos ni que, debido a su actividad laboral, no contaba con energía suficiente para desplegar el ataque sexual que se le atribuye”, concluyó el Tribunal.

Por todo lo anterior, el Tribunal confirmó la condena de 20 años a Wilson Andrés Pantoja, pero además le impuso una multa de 533 salarios mínimo legales mensuales vigentes, como responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y secuestro simple agravado atenuado.

